Dalla Regione 2 milioni per il Monregalese: 805mila euro a Mondovì per la nuova palestra al Beila, 1 milione per gli interventi a Frabosa Sottana

In provincia di Cuneo sono interessati 20 Comuni, per un importo complessivo di 11.616.000 euro: di questi oltre due milioni sono destinati a opere da realizzare nel territorio Monregalese.

“I Fondi di Sviluppo e Coesione permetteranno alla Regione di finanziare molti dei progetti che i Comuni piemontesi hanno presentato attraverso lo strumento dell’Accordo di programma - dichiarano il presidente Cirio e l’assessore Vignale - Non ci siamo, però, limitati a trasferire risorse nazionali verso le istituzioni locali, proprio perché crediamo in questo strumento come collaborazione efficace tra Regione e territori, e abbiamo così deciso di attingere a fondi regionali stanziando quasi due milioni e mezzo. Abbiamo rispettato gli impegni assunti facendo così scorrere la graduatoria e riuscendo a finanziare ben 44 Accordi di programma. Parliamo di opere fondamentali per i rispettivi territori: molti interventi riguardano il settore turistico, culturale e ambientale generando importanti ricadute economiche locali, altri sono nel comparto sportivo con impianti che necessitavano opere di adeguamento e potenziamento da anni. Progetti che grazie alla collaborazione tra Regione ed enti locali ora potranno diventare realtà”.

“Grazie agli Accordi di Programma finanziati con i Fondi di Sviluppo e Coesione la provincia di Cuneo ha potuto beneficiare di contributi per 11 milioni e 616mila euro totali destinati a 20 realtà cuneesi. È l’ennesimo esempio dell’attenzione dell’amministrazione regionale verso i piccoli Comuni piemontesi, che potranno realizzare opere e progetti attesi da anni”, sostengono gli assessori regionali Marco Gallo e Paolo Bongioanni.

LE OPERE FINANZIATE

Al Comune di Mombasiglio assegnati 270mila euro per la messa a norma della casa di riposo residenza al castello con abbattimento barriere architettoniche e lavori di efficientamento energetico.

Un milione di euro a Frabosa Sottana per l'abbattimento barriere architettoniche, nuovi servizi igienici, realizzazione di struttura sportiva, sopraelevazione edificio con finalità turistica in variante.

A Mondovì 805mila euro per la realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica in località Beila.

Al Comune di Morozzo 204mila euro per lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica della sponda nord della collina del santuario del Brichetto.

A Torresina 867mila euro per interventi di riqualificazione, valorizzazione e strutturazione turistica di piazza Della Torre e aree limitrofe.

"Orgogliosi di avere raggiunto questo risultato, - commenta il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo - altri 800 mila euro di investimento nel campo dello sport. Grazie alla Regione per questa attenzione alla nostra città".