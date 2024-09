Lega, Bergesio: “Due week end di gazebo in Granda per far sentire la voce del popolo della Lega”

Due week end con i gazebo della Lega per far sentire la voce del popolo della Lega e di tutti coloro che ritengono che difendere i confini del proprio Paese dai clandestini non è reato e per dire “sì” ad autonomia differenziata e Ddl Sicurezza.

L’iniziativa della Lega tocca anche la provincia di Cuneo, dove, sabato 21 e domenica 22, e poi ancora sabato 28 e domenica 29 settembre, sarà possibile firmare per sostenere il Ministro Matteo Salvini nella sua battaglia a tutela di tutti gli italiani ma anche per dire “sì” alle grandi riforme volute e messe a punto dalla Lega: il DDL Sicurezza e l’Autonomia Differenziata.

Il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio spiega: “Matteo Salvini rischia fino a 6 anni di carcere per aver mantenuto, come sempre, la parola data agli elettori. I gazebo sono un’occasione per dimostrargli la nostra gratitudine e fargli sentire il nostro sostegno”.

“Il Ddl Sicurezza è un provvedimento che sta molto a cuore alla Lega e sul quale il nostro partito ha lavorato molto, per rendere più sicura la vita dei cittadini. A cominciare dall’introduzione del nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile, con pena da 2 a 7 anni di carcere”, aggiunge il Senatore, Vicepresidente Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama.

Bergesio ricorda: “L’Autonomia differenziata è tema che fa parte delle radici del nostro partito, un impegno che fin da subito abbiamo preso con gli italiani per dare al Paese una forma di Stato più efficiente e che permetterà alle Regioni di rendere al meglio”.