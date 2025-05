Forza Italia: Giacomo Gaiotti è il nuovo segretario cittadino di Cuneo

È stato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a "tenere a battesimo" il nuovo direttivo di Forza Italia della città di Cuneo. Il neo segretario cittadino è Giacomo Gaiotti, eletto per acclamazione.

"Un grande onore e anche una grande responsabilità per me e tutta la mia squadra - ha commentato il neo segretario cittadino Gaiotti -. Ringrazio il ministro per la sua presenza attenta e costante nella nostra provincia e naturalmente ringrazio il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio e il segretario provinciale Franco Graglia, per la loro grande disponibilità verso il territorio e verso di noi”.

“Abbiamo sfide importanti da vincere - ha detto il segretario cittadino di Cuneo Giacomo Gaiotti - e per farlo è necessario lavorare tutti insieme per sviluppare un rapporto saldo con i cittadini, per ascoltare le loro istanze e dare risposte concrete. Fondamentale è per noi il collegamento con l’Amministrazione comunale attraverso il consigliere, capo gruppo in consiglio, Franco Civallero. Dobbiamo avere una visione ampia di quelli che sono i nostri compiti, sempre a beneficio della città. E non solo. Perché ci sono molte realtà cittadine che ruotano intorno a Cuneo con le quali dobbiamo lavorare e coinvolgere in iniziative, idee e proposte”.

“Infine, ci terrei molto a creare un percorso per amministratori locali - ha concluso Giacomo Gaiotti - con i quali scambiare esperienze e progetti ma anche condividere un modo di lavorare concreto e costante che deve essere il nostro tratto distintivo”.

“In questa stagione di congressi - ha detto il segretario provinciale Franco Graglia - abbiamo avuto molte soddisfazioni, frutto tangibile di un lavoro concreto e lineare che arriva da lontano, sulla strada tracciata dal nostro vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio. Rappresentiamo molti sindaci, molti amministratori in provincia di Cuneo e in Piemonte: in questi ultimi due anni siamo cresciuti e continuiamo a farlo. Ma è necessario non abbassare la guardia sul lavoro da svolgere sul territorio e per il territorio. Avvicinare le persone, ascoltarle e cercare di risolverne le criticità, sono per noi la priorità assoluta di un modo di far politica che deve stare in mezzo alla gente, perché solo cosi si possono conoscere i problemi reali del territorio. Auguro buon lavoro a tutto il direttivo”.