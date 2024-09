Calcio Serie D: il derby Saluzzo-Bra tra gli incontri più attesi della quarta giornata

Archiviato il primo turno infrasettimanale il girone A di Serie D si appresta a vivere la quarta giornata di campionato.

Bra con il vento in poppa dopo la schiacciante vittoria di mercoledì sul Vado. I giallorossi, momentaneamente al comando solitario della classifica con sette punti, si apprestano a disputare il secondo derby cuneese della stagione. Braidesi di scena all'Amedeo Damiano di Saluzzo per sfidare la squadra di Cacciatore, a sua volta reduce dalla vittoria esterna in casa del Gozzano.

In cerca di riscatto il Fossano, sconfitto nelle ultime due partite disputate (Bra e Albenga). Per i blues turno casalingo: avversaria la Cairese.

Per quanto riguarda gli altri campi occhio a Varese-Imperia e Derthona-Chisola mentre il Vado, che ha da poco esonerato mister De Lucia, se la vedrà con il Chieri.

Fischio d'inizio alle 15 di domenica 22 settembre.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Derthona-Chisola: Juri Gallorini di Arezzo

Asti-Gozzano: Costanzo Cafaro di Alba-Bra

Borgaro-Albenga: Luka Meta di Vicenza

Varese-Imperia: Matteo Moncalvo di Collegno

Fossano-Cairese: Nicole Puntel di Tolmezzo

Lavagnese-NovaRomentin: Leonardo Salvatori di Macerata

Oltrepò-Ligorna: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria

Saluzzo-Bra: Mattia Mirri di Savona

Sanremese-Vogherese: Salvatore Marco Testai di Catania

Vado-Chieri: Francesco Aloise di Voghera

CLASSIFICA: Bra 7, Albenga, Cairese, Borgaro , Varese 5, NovaRomentin, Imperia*, Lavagnese*, Ligorna*, Chieri, Saluzzo, Asti, Sanremese, Vado 4, Derthona, Fossano 3, Chisola 2, Vogherese 1, Gozzano, Oltrepò* 0