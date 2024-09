Tennis: finale nazionale U14 conquistata dalle squadre del Country Club Cuneo

Il Country Club Cuneo ha staccato domenica scorsa il biglietto per la “final eight” a squadre di categoria under 14 femminile che andrà in scena nel prossimo fine settimana al CT Firenze.

Nella fase a gironi nazionale, disputata sui prestigiosi campi del Park Genova le piemontesi hanno superato nell’ordine il Break Point Savona, per 2-0 e nella finale decisiva il TC Pietra Ligure, con identico score. Contro le savonesi vittoria di Eleonora Tranchero, per 6-1 6-4 contro Martina Pusceddu, classificata 3.1. A segno poi nel secondo singolare Demetra Mazzarella ai danni di Cristina Marini, con doppio 6-0. Il giorno successivo altra bella vittoria per le ragazze del Country, con la rosa completata da Ginevra Bertone. Eleonora Tranchero si è imposta a Luna Boesso, per 6-0 6-0 e Demetra Mazzarella ha completato la “spedizione” perfetta con un altro 6-0 6-0 rifilato ad Asia Spotorno: “Un ottimo risultato – ha sottolineato il direttore tecnico del circolo, Moreno Baccanelli – che dimostra il valore delle nostre giocatrici e il livello dello staff tecnico impegnato a farle crescere”.

AL COUNTRY UN PROGETTO EDUCATIVO E TECNICO SUPPORTATO DA LPM CON I GIOVANI IN PRIMO PIANO

Il Country Club Cuneo è un circolo storico e molto attivo, con un’offerta educativa sempre aggiornata. Tra le novità durante l’estate ha preso il via un’iniziativa del club diretta ad ampliare l’offerta di tennis ai giovani di Cuneo. Grazie al sostegno e al contributo finanziario della società “LPM srl” di Mondovì, il Circolo di Viale Angeli ha selezionato nel corso della stagione invernale, attraverso il progetto FITP denominato “Racchette in classe”, sette giovani provenienti da nuclei familiari con Isee ridotto, ma desiderosi di avvicinarsi al tennis, offrendo a ciascuno di loro la frequentazione gratuita di 4 settimane all’Estate Ragazzi del Country. I prescelti hanno potuto vivere un’estate intensa, non solo sotto il profilo tennistico, con una full immersion sui campi del Country; per tre di loro, che hanno manifestato particolare entusiasmo e predisposizione, l’iniziativa proseguirà anche con la frequentazione gratuita della scuola tennis invernale del Circolo.

“Un progetto nel quale crediamo molto – afferma il presidente Fabrizio Drago – diretto ad estendere la pratica del tennis a ragazzi di Cuneo che, pur dotati di entusiasmo e talento per questo sport, non avrebbero forse i mezzi per praticarlo”.

“Lo supportiamo – dice Cristina Pilone AD della LPM – perché da anni partecipiamo a progetti che abbiano un impatto sullo sviluppo e sulla crescita dei giovani. I ragazzi rappresentano una risorsa preziosissima della nostra società e attraverso lo sport possono imparare ad interiorizzare quei valori, tecnici e personali, che possono fare la differenza nella vita”.

“Non potevamo – conclude Moreno Baccanelli - non contribuire a questo momento d’eccellenza del tennis italiano impegnandoci in una progettualità che coinvolge i giovani, capaci come stiamo vedendo di salire alla ribalta del movimento e scalare in breve tempo le classifiche. Per noi una “mission” motivante e coinvolgente”.