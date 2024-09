Alba: la Biblioteca civica “G. Ferrero” aderisce alla Settimana per l’allattamento materno

Da martedì 1 a lunedì 7 ottobre 2024 ricorre la Settimana Mondiale per l’allattamento materno, che intende sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno.

Quest’anno la Biblioteca civica Giovanni Ferrero, in collaborazione con l’ASL CN2, propone tre appuntamenti:

Martedì 1 ottobre, alle ore 15.00, in Biblioteca: MONTE LATTE - Incontro per donne in gravidanza e futuri papà.

Straordinario è il rapporto tra una mamma e un bambino appena nato, l'inizio di una conoscenza fatta di giorni limpidi e sorprese, ma anche di strade buie e solitudini. Parliamone con gli esperti dell’ASL CN2 e poi ascoltiamo “Monte latte”, una storia dolce e sincera per chi si allaccia le scarpe e parte per il cammino pazzesco della genitorialità. Lettura di Giovanna Stella.

Martedì 1 ottobre, alle ore 17.00, in Biblioteca: LA PRIMA VOLTA - Un libro da leggere a voce alta e poi sfogliare e risfogliare, per ripercorrere tutte le prime volte della vita, le scoperte, le rivoluzioni, le decisioni… Dai primi pianti ai primi passi, dalle prime pappe alle prime canzoni, per parlare ai piccoli della meraviglia che è venire al mondo. Lettura a cura di Giovanna Stella.

Età consigliata: 3-6 anni

La partecipazione a entrambi gli appuntamenti è gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Sabato 5 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.00, al mercato cittadino in via Cavour (angolo piazza San Francesco): LETTURE AD ALTA VOCE E PUNTO INFORMATIVO SULL’ALLATTAMENTO AL SENO - Stand a cura degli operatori e delle operatrici ASL CN2 e Centro Famiglie del Consorzio socio-assistenziale per fornire informazioni sui servizi per la prima infanzia e sull’allattamento.

Letture ad alta voce in compagnia dei volontari lettori Nati per Leggere Piemonte.

Questi incontri uniscono i benefici della lettura ad alta voce condivisa (utile per lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino, ma anche come mezzo di promozione dell’equità sociale) alle informazioni sull’allattamento fornite da operatori e operatrici dell’ASL CN2 che saranno presenti in Biblioteca il pomeriggio di martedì 1 ottobre e al mercato cittadino la mattina di sabato 5 ottobre.

Per informazioni: SSD Epidemiologia, Promozione salute e coordinamento attività di prevenzione dell’ASL CN2: 0173 594510 - epidemiologia@aslcn2.it

Biblioteca civica Giovanni Ferrero 0173 292464 – biblioteca@comune.alba