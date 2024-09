Unight 2024. Liceo “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì presente!

A nascondersi dietro questo accattivante gioco di parole, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. Promosso dalla Commissione europea, si tratta ormai di un tradizionale evento internazionale, che si svolgerà il 27 e il 28 settembre, e al quale immancabilmente come ogni anno parteciperà il Liceo VBG, in collaborazione con la sede monregalese del Politecnico di Torino. Mondovì, non a caso, non è la Città degli Studi?

Il programma quest’anno si infittisce e si innova attraverso una serie di appuntamenti volti a coinvolgere la cittadinanza intera, bambini e adulti, senza dimenticare gli addetti ai lavori, in un interessante percorso di attività a carattere scientifico che si snoderà nei centri storici di Piazza e Breo. L’obiettivo è alto e in linea con i propositi di Unight 2024: mostrare concretamente quanto il ruolo del ricercatore nella società coinvolga il nostro quotidiano, aumentare l’interesse dei giovani per la ricerca per le carriere scientifiche, strizzando l’occhio in particolare agli studenti e alle famiglie.

Il 27 settembre la protagonista sarà Piazza, con i suoi Licei che, negli storici locali di piazza IV novembre, ospiteranno tutte le iniziative presenti in programma: dalle 15 alle 20, tra concerti delle band del Liceo, premiazioni, laboratori di matematica, fisica, scienze e teatro, si potrà assistere, più precisamente dalle 17, a tre diversi interventi di ambito oncologico, informatico-matematico e astrofisico, rispettivamente tenuti dalla dottoressa Maria Chiara Desantis, e dai dottori Lorenzo Sciandra e Stefano Camera. Resteranno aperti i Musei, la Biblioteca e la Cappella.

Sabato 28 settembre, protagonista sarà Breo. Dalle 17 alle 21, piazza Cesare Battisti, piazza san Pietro e via della Funicolare saranno invase da stand dedicati a tematiche e laboratori di carattere scientifico; mentre alcuni bar, su iniziativa del Politecnico di Torino, “cambieranno veste” per trasformarsi in caffè scientifici. Oltre ai momenti all’aperto, non mancheranno anche la conferenza tenuta da Piera Levi Montalcini, presidente della Fondazione Levi Montacini, presso l'Aula Magna del Politecnico in via Cottolengo, e la presentazione del libro “Biochar: Carbon R-Evolution” presso la Libreria Confabula. Il programma dettagliato è disponibile sul sito d’istituto.

