Buon compleanno Liceo Musicale: l'istituto Bianchi Virginio compie 25 anni [FOTO E VIDEO]

Il Liceo Musicale Bianchi Virginio di Cuneo compie 25 anni e lo festeggia nel migliore dei modi.

Il 23 maggio in Duomo, infatti, alle ore 20,30 ci sarà un concerto del coro e orchestra d’archi del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo in collaborazione con Insieme Musica e Palcoscenico Performing Arts Center diretti dal professor Flavio Becchis.

Un’occasione speciale per celebrare i 25 anni del Liceo musicale cuneese che dalla sua fondazione ad oggi, oltre ad aver partecipato a rassegne, concorsi nazionali ed internazionali e a scambi culturali con prestigiose istituzioni scolastiche italiane ed estere (Spagna, Repubblica Ceca, Germania), ha sviluppato numerose ed importanti progetti, tra cui la realizzazione integrale de “La Traviata” di G. Verdi e l’incisione su CD del “Requiem” di Mozart. L’intensa attività concertistica dei gruppi corali ed orchestrali del Liceo continua da anni ad animare le più varie iniziative promosse da enti pubblici e privati in provincia e fuori. I brillanti risultati conseguiti da tutti le alunne e gli alunni che hanno proseguito gli studi in ambito universitario hanno confermato nel tempo la validità delle proposte didattiche, evidenziando come la pratica musicale, unita alle discipline dell’area comune, contribuisca alla completa formazione umana e culturale di ogni individuo.

Gli allievi si esibiranno sulle note del Gloria di A. Vilvadi e altre musiche di Mozart.

E’ previsto il sold out per questo evento che festeggia un sogno nato dalla visione di alcuni insegnanti , oggi solida realtà, che collabora attivamente con il territorio diventandone una importante risorsa.

Ecco il video intervista al professor Fulvio Cioce, tra i fondatori del liceo, e del professor Maurizio Baudino