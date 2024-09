Da Cuneo al Pian del Re per il raduno del Motoclub vigili del fuoco

Ieri 21 settembre si è svolto il sesto Motoincontro del Motoclub Vigili del fuoco Cuneo.

Ritrovo per il caffè presso il comando Provinciale dove, dopo il saluto del vice comandante ing. Gian Carlo Paternò, si è partiti per il centro città scortati dai mezzi VV.F e dalla Polizia locale, per poi raggiungere Pian del Re. Nonostante la giornata grigia, all'arrivo Crissolo era presente il sindaco Fabrizio Re per i saluti di benvenuto.

Si è poi proseguito fino alla sorgente del Po, ai piedi de Re di pietra che era nascosto dalle nuvole. Dopo le foto di rito si è ritornati a Crissolo, dove ad attendere i partecipanti c’era una calda e gustosa polenta cucinata dalla locale Proloco. Il grazie degli organizzatori alle amministrazioni locali e a tutti i partecipanti arrivati da Cuneo, Torino, Pinerolo, Asti e Sestriere, con l'arrivederci al prossimo anno, per la settima edizione.