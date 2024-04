Il ringraziamento alla Famiglia Maccario dell’Hotel Principe di Piemonte di Cuneo: “Il benessere del turista in Città al primo posto”

Importanti ed illustri personaggi hanno soggiornato nelle stanze dell’Hotel Principe di Piemonte dal 1955, anno nel quale il Sig. Giuseppe, padre di Maurizio Maccario, insieme alla moglie Teresa rilevò l’hotel in attività dal 1938 che allora aveva l’ingresso al civico di Corso Nizza.



Poi si passò a Maurizio ed alla sorella Irene per arrivare ad Elisabetta, figlia di Maurizio, sempre una questione della Famiglia Maccario.



Da inizio mese l’hotel è passato sotto la gestione di Phi Hotels, gruppo Xenia Hôtellerie Solution, acquisendo la denominazione Phi Hotel Principe di Piemonte.



Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo, anche da parte del Comm. Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo e Marco Manfrinato, direttore generale, hanno consegnato ai titolari una targa ricordo per celebrare l’evento. Nel riceverla, il Signor Maurizio Maccario, la sorella Irene e la figlia Elisabetta hanno ringraziato Confcommercio Cuneo e l’Associazione Albergatori per il riconoscimento ricevuto, a valore di un’attività svolta per una vita a favore dell’accoglienza del turista.



“Con vivo piacere e riconoscenza – afferma Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo – consegniamo questa targa ricordo per celebrare il valore di una vita di lavoro per il benessere del turista in Città”. “Esprimo il mio plauso – dichiara Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo – ai colleghi Maurizio ed Irene per l’importante lavoro svolto a favore del Turismo nella Città di Cuneo”.