L'appello del signor Franco di Fossano: "Cerchiamo volontari per il Presepe vivente nella chiesa del Salice"

Un ritorno dopo cinque anni, perché, complice la pandemia, non si è più svolto. Ma quest'anno Franco vorrebbe riproporlo. C'è già la data: domenica 15 dicembre alle 15 nella chiesa del Salice a Fossano.

Il signor Franco Arese, referente dei volontari dell'istituto Mons. Signori e Figlie della Provvidenza, una struttura di Fossano che accoglie una trentina di ospiti disabili psitichi, ci ha chiesto di dargli una mano nella ricerca di volontari in vista del "ritorno" del Presepe vivente.

L'appuntamento nasce nel lontano 1989 nel cortile dell'istituto ed è andato avanti fino alla 32ª edizione nel 2019. Sarà riproposto in forma più ridotta, non essendoci più le figure storiche tra cui Sergino, Bertino, Meo, Renato, Luciano e Vittorio, che hanno fatto la storia di questo tradizionale appuntamento del Natale fossanese.

"Facciamo appello a tutte le persone di buona volontà che vogliono aiutarci a realizzare questo sogno: abbiamo bisogno di volontari per la scenografia, la pubblicità, per seguire gli attori per le scene", scrive Franco.

Chiunque fosse interessato può contattarlo al 380/3024681 o andare alla prima riunione organizzativa in programma il prossimo giovedì 3 ottobre alle ore 20.30 nei saloni della Parrocchia del Salice.