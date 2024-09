Volley A2M. Test match QNI contro Ginevra, Cuneo Volley a valanga sullo Chenois: è 8-0 [VIDEO]

Convincente prova di Cuneo Volley nel doppio confronto del Test match QNI Agency contro lo Chenois Ginevra giocato tra ieri (sabato 22 settembre) e oggi al palasport di San Rocco Castagnaretta.

Gli uomini di Matteo Battocchio hanno vinto tutti gli otto set disputati con gli svizzeri. La gara di ieri pomeriggio è terminata 4-0 con parziali 25-20/25-18/25-20/25-21 con l'opposto Giulio Pinali ed il libero Domenico Cavaccini premiato Mvp delll'incontro: ai due è stata consegnata la targa QNI Agenci da Guido Becchis.

Targa che è stata consegnata anche all'allenatore della squadra elvetica Carlos Carreno Cejudo, ritratto insieme con Battocchio.

Nel pomeriggio di domenica Cuneo Volley ha completato la doppietta con un altro 4-0, stavolta con parziali di 26-24/25-18/25-21 e 25-19.

Al termine il tecnico della squadra Battocchio, che nella due giorni ha potuto schierare un po' tutti i suoi giocatori compiendo un turn over completo della squadra, ha espresso la sua soddisfazione per la performance espressa: "Era molto importante riuscire a provare tante situazioni differenti di gioco, perché sono cose che si ripeteranno durante l'anno. Abbiamo davvero tante pedine interessanti a disposizione e provarle anche in gara per noi era importante".

Continua il recupero di Pinali, mentre sembra praticamente completato quello di Sette: "Lo staff medico ha lavorato e sta lavorando benissimo. Il loro pieno recupero sarà fondamentale in vista dell'inizio del campionato".