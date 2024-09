A Nucetto fitto programma di eventi per le Giornate Europee del Patrimonio con "Vivi la storia"

In occasione delle Giornate Europee del patrimonio seguendo il tema di quest'anno "Patrimonio in cammino", l'Associazione storico culturale Reggimento La Marina di Nucetto, in collaborazione con il Comune di Nucetto e supportati dal contributo finanziario delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Cuneo, propone per il prossimo fine settimana a Nucetto un "cammino" tra storia, cultura e musica.

Sabato 28 settembre presso l'area esterna del parco museale di Nucetto in Via lungo Tanaro 3, presso l'ex stazione ferroviaria, con la collaborazione del gruppo storico dell'Associazione Terra Taurina di Torino, verrà proposta, nel ricordo di "Ario" druido del gruppo che da due anni è venuto a mancare e a cui è stata dedicata una parte della sala celto-ligure del Museo di Nucetto, la ricostruzione di un campo celto-ligure dell'età del ferro, dove verranno svolte le seguenti attività: dalle ore 12 l'apertura del campo storico con momenti di vita da campo e attività artigianali, alle ore 15 didattica sull’armamento, alle ore 16 didattica sulla struttura sociale celtica e a seguire dimostrazioni combattimento.

Durante tutto il pomeriggio saranno inoltre aperte al pubblico con ingresso libero le sale del Museo storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro ed il Museo della linea ferroviaria Ceva-Ormea e saranno aperti anche dalle ore 20 alle ore 23.

Domenica 29 settembre, nel pomeriggio alle ore 15 presso il ricetto del Castello in loc. Villa di Nucetto si esibirà in concerto il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro (in caso di cattivo tempo si svolgerà all'interno dell'ex Chiesa dei SS Cosma e Damiano).

A seguire verrà proposto un rinfresco/aperitivo organizzato in collaborazione con condotta Slow Food Monregalese-Cebano Alta Val Tanaro e Pesio con prodotti tipici locali.

Considerato che presso il Castello non vi sono parcheggi sufficienti, verrà garantito un servizio navetta con partenza dalla Piazza Aleramo presso la Chiesa S.M.Maddalena di Nucetto in salita dalle ore 13,45 alle 16. Per chi volesse raggiungere il Castello a piedi si invita a parcheggiare i veicoli presso l’area del cimitero o presso la frazione Villa.