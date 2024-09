La pedalata del cuore ha fatto tappa a Moretta

Si è svolta ieri, domenica 22 settembre, la pedalata del cuore, iniziativa promossa dall'Associazione Amici dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, che ha visto il coinvolgimento del Comune di Moretta in quanto tappa per i 200 ciclisti che sono partiti da Savigliano alle 9 giunti in piazza Umberto I alle 10.20 circa.

Ad attenderli il vicesindaco Emanuela Bussi che insieme ad assessori e consiglieri ha offerto uno spuntino prima della partenza per lo sprint finale alla volta di Savigliano. Tra i ciclisti molti morettesi tra cui il consigliere Alesso Michele. Dinnanzi al Comune poi l'amministrazione ha allestito un gazebo per permettere a chi lo desiderasse sottoporsi a visita cardiovascolare gratuita. Presso la struttura vi era personale specializzato all'amnesi del paziente; nella saletta al piano terra del palazzo comunale e' stata predisposta una stanza per la visita con il dottor Pasquale Portolese, che da anni svolge la propria professione presso l'ospedale saviglianese.

Molteplici le persone che si sono sottoposte al controllo e che hanno espresso gratitudine per l'iniziativa.

"La prevenzione- sottolinea il vicesindaco a nome del primo cittadino Gatti, impegnato presso il raduno degli Alpini ad Omegna - è sicuramente fondamentale e determinante al benessere fisico e psicologico della persona. Poter offrire questo servizio ai cittadini costituisce il valore aggiunto perché è esteso a tutta la popolazione e perché riguarda la salute di ciascuno. Inserito poi in una giornata di solidarietà a favore di un'associazione che si spende e che negli anni ha contribuito all'acquisto di strumentazione ospedaliera non può che spingerci a proseguire su questa strada.

A nome di tutta l'amministrazione, in primis il sindaco Gatti, ringrazio l'Associazione saviglianese che ha scelto Moretta, facendo i complimenti per l'organizzazione e la riuscita dell'evento; tutte le persone che hanno collaborato, dagli infermieri, alla polizia municipale, all'arma dei Carabinieri e alla Protezione civile".