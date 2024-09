Atletica: assegnati i titoli regionali della pista, Giacomo Provera vola sui 300 metri e sui 300hs

Nel fine settimana a Donnas (AO) si sono disputati i Campionati Regionali Individuali Cadetti e Cadette, validi anche come prova di selezione per la rappresentativa regionale u16 che prenderà parte al Trofeo Italiano per Regioni Cadetti su pista in programma a Caorle il 5 e 6 ottobre.

Nel settore salti, Giulia Priola (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) conquista il titolo dell’asta con 2,50 davanti a Ginevra Costamagna (Atl. Fossano ’75), seconda con 2,30, e a Caterina Biava (Atl. Ivrea), terza con 2,10.

Nei lanci, doppietta per Eloise Vallet (Atl. Savigliano) che fa suo getto del peso con 10,82 e il giavellotto con 43,33.

Vola Giacomo Provera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) sui 300 metri dove taglia per primo il traguardo in 35.98, migliorando il proprio primato personale e scendendo sotto il muro dei 36 secondi. E vola ancor di più sui 300hs dove chiude in 38.32, anche in questo caso primato personale, crono con cui consolida la sua posizione di leader stagionale nazionale di categoria.