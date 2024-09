Tennis: Country Club Cuneo ai piedi del podio nel campionato italiano U14 Femminile

Il Country Club di Cuneo ha chiuso il campionato italiano a squadre di categoria under 14 femminile con un brillante quarto posto in terra toscana, al CT Firenze.

Una serie di giornate di grandi emozioni per le ragazze cuneesi che hanno dato il massimo partendo con un bel successo, per 2-0, contro le portacolori dell'Olimpia Tennis Saturno. In seconda giornata è arrivato lo stop, con identico score, contro le forti giocatrici del CT Grosseto, prime favorite e alla fine sul gradino più alto del podio virtuale.

Per il Country nella giornata finale è arrivata la sconfitta di misura, per il 3° posto, contro il Green Garden Venezia delle sorelle Zema. In singolare successo di Eleonora Tranchero contro Noelle Zema, fissato sullo score di 6-3 6-4. Demetra Mazzarella è stata sconfitta in due set da Virginia Zema. Decisivo è risultato il doppio, nel quale Tranchero e Mazzarella si sono arrese 7-6 6-2 alle sorelle veneziane. Match intenso soprattutto nel primo set.

Il bilancio stagionale e dell'ultima trasferta è positivo perchè un quarto posto su scala nazionale merita di essere ricordato e festeggiato: "Complimenti alle nostre ragazze - ha detto il presidente del club, Fabrizio Drago - e al maestro Andrea Baccanelli per il lavoro svolto. Siamo orgogliosi dei loro progressi e del risultato conseguito in Toscana".