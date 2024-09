Atletica, pioggia di medaglie per la Roata Chiusani, sesta ai Campionati italiani

Fantastico risultato per la squadra maschile dell'atletica Roata Chiusani che, al debutto nei Campionati italiani di società, svoltasi lo scorso weekend a Mariano Comense, si è classificata al 6° posto generale sulle 12 squadre partecipanti, a soli 11 punti dal 3° posto e piazzandosi per ben sette volte sul podio in altrettante diverse discipline.

Medaglie d'argento per Tommaso Bosio nei 3000siepi e Alessandro Massa nel salto in alto. Medaglie di Bronzo per Andy Gatto sia nei 110hs che nei 400m, per Allassane Diallo nei 400 hs, per Luca Coppola nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 compsta da Luca Coppola, Allassane Diallo, Stefano Massa e Andy Gatto.

Il direttore tecnico Fabio Milano ha espresso grande soddisfazione per un risultato definito "storico e di prestigio, che certifica la crescita costante dell'ASD anche dal punto di vista nazionale".