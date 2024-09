A Demonte in scena lo spettacolo "Il mondo in una valigia"

Sabato 28 settembre alle 17,30 davanti alla chiesa di Madonna del Pino a Demonte (o in caso di maltempo all’interno del Palatenda) l’associazione Mangiatori di nuvole porterà in scena il suo spettacolo “Il mondo in una valigia”, scritto, diretto e interpretato da Giulia Brenna e Omar Ramero.

Lo spettacolo concluderà la Marcia per la pace che partirà alle 14,30 da piazza Nuto Revelli a Demonte. L’ingresso è gratuito.

Anno 2040. Il mondo si fa guerra. Ma a forza di farla, la guerra non si combatte più tra Stato e Stato ma tra città e città, tra quartiere e quartiere. Nessuno si fida più di nessuno e tutti temono tutti. Un ragazzo e una ragazza, per sfuggire ai bombardamenti, si rifugiano in uno scantinato in cui trovano alcune valigie: ognuna contiene una storia, e pian piano i due capiranno quanto è assurdo non fidarsi degli altri e quanto ci arricchisca l’essere aperti al “diverso”.

Sul palco ci sono soltanto alcune valigie: come degli scrigni custodiscono tante storie, favole, testimonianze, oggetti-simbolo di culture diverse… Racconti che si intrecciano e si alternano, che fanno ridere e piangere, che ci fanno capire che, per dirla con Roberto Vecchioni, “cantiamo tutti la stessa canzone con altre parole”.

Uno spettacolo che vuole emozionare e raccontare le diverse culture attraverso chi si è dovuto allontanare dalla sua terra e dagli affetti, ma anche attraverso miti, favole, curiosità e, perché no, cucina e ricette.

Lo spettacolo è un mosaico composto di tanti tasselli, adatto a bambini e adulti: ogni fascia di età potrà apprezzarne elementi diversi. Alterna momenti di divertimento e leggerezza a momenti di maggiore coinvolgimento emotivo, senza mai esprimere giudizi ma limitandosi a raccontare, lasciando lo sforzo (e il piacere) della riflessione agli spettatori. Racconta favole buffe dal Senegal, dal Niger e dalla Romania, ma anche la storia di Irena Sendler che ha salvato più di 2000 bambini dai campi di concentramento, e quella triste di Aisha e Isham, cattolica lei, musulmano lui, che in Egitto non possono amarsi liberamente…

