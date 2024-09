Cuneo, innovazione e formazione al Complesso monumentale di San Francesco

In questi giorni (da oggi, martedì 24 settembre, e fino a venerdì 27 settembre), cinque studenti selezionati su tutto il territorio italiano stanno frequentando nella suggestiva sede dell’ex Chiesa di San Francesco il corso di alta formazione in regia e pilotaggio del “metaverse MAPOD4D”.

Il percorso formativo è erogato pro bono ai discenti selezionati dall’associazione LabDig 3A Academy, che nasce nell’agosto del 2023 come evoluzione del progetto di joint venture “LabDig 3A", inaugurato a Sartirana Lomellina (PV) nell’aprile 2023. L’ente è costituito per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro al fine di organizzare attività di ricerca, formazione e divulgazione.

In particolare, l'associazione si propone di effettuare attività di ricerca, formare, divulgare e condividere, nel contesto di Beni Culturali, Antropologia, Archeologia, Archeozoologia, Elettronica e Informatica negli ambiti della didattica e metodologie, metodologie e attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, con preferenza per le tecnologie facenti parti del mondo FLOSS (Free Libre and Open Source Software) e FLOSH (Free Libre and Open Source Hardware).

LabDig 3A Academy ha preminentemente tra i propri soci professionisti e giovani studenti, essa eroga loro servizi gratuiti per la formazione continua grazie alla collaborazione con la community del progetto “FLOSS italiano MAPOD4D”. Si tratta del primo “metaverse” italiano dedicato al Patrimonio Culturale e ad oggi l’unico strumento software che soddisfa la Carta di Londra. Lo strumento è utilizzato a fini di preservazione, didattica, divulgazione, valorizzazione e di studio del Patrimonio Culturale.

La visione del progetto è quella di considerare la tecnologia in generale, e l’informatica e l’elettronica in particolare, non come materie a sé stanti, ma come un linguaggio trasversale che permea anche il mondo della cultura.

Il corso di formazione che si sta svolgendo a Cuneo è articolato in 20 ore e terminerà con un test online dedicato agli allievi, che riceveranno un attestato di frequenza utilizzabile anche come certificazione oraria per l’ambito delle professioni di Antropologo fisico e Archeologo. Si tratta della prima volta che tale percorso formativo viene erogato in Piemonte.