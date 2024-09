Degrado attorno alla stazione di Alba, i giovani di Fratelli d'Italia: "Istituiamo un vigile di quartiere"

Bivacchi, risse, episodi di spaccio, alterchi tra ubriachi rendono la zona carica di tensione e, in risposta, nascono anche delle iniziative e delle proposte per cercare di migliorare la situazione. I giovani candidati di Fratelli d’Italia promuovono una raccolta firme contro il degrado dell’area “ferrovia/giardini” con la volontà di c istituire una postazione permanente della Polizia Municipale in loco.

La stazione di Alba , i giardini e le aree limitrofe continuano a essere il centro di situazioni che toccano la cronaca, la sicurezza, le politiche sociali e il dibattito politico. Oltre ai controlli di forze dell'ordine e della polizia municipale, nelle scorse settimane è scattata un'apposita ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche nei bar e negli esercizi commerciali limitrofi alla stazione (giardini di via Roma, corso Fratelli Bandiera, corso Matteotti, via Mameli, corso Banská Bystrica): dalle ore 13 alle ore 6 del giorno successivo.

" Nella città di Alba si è constatato, nei mesi, un aggravarsi delle condizioni di sicurezza e di decoro della Stazione ferroviaria e delle aree limitrofe. Lo scalo, i locali pertinenti e i giardini attigui fungono frequentemente da bivacco mentre gli esercenti e gli abitanti della zona vivono la situazione con uno stato di angoscia. Gli studenti e i pendolari che usufruiscono del trasporto ferroviario, così come coloro che dal parcheggio multipiano transitano davanti al “Parco Divisione Alpina Cuneese” per raggiungere gli ambulatori della Casa della Salute o le vie del centro, percepiscono spesso un tangibile senso di insicurezza, di abbandono e di degrado ", spiegano i giovani di Fratelli d'Italia.

“Molti nostri coetanei non si sentono più sicuri a transitare a piedi nella zona della stazione, soprattutto dopo il tramonto – spiegano Beatrice Sala e Paolo Cittadino – Fino a poco tempo fa la situazione era ancora accettabile, ora non più. Abbiamo iniziato questa raccolta firme perché non vogliamo rassegnarci a pensare che il futuro dei giovani albesi sia quello farsi accompagnare in auto o dover scegliere altre strade per evitare rischiosi incontri”.