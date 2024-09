Cuneo, prosegue la rassegna cinematografica "Sentieri di Cinema"

Prosegue nell’autunno la Rassegna cinematografica “Sentieri di Cinema” organizzata dal Nuovi Mondi Festival e dal Cai sezione di Cuneo. La rassegna ha preso il via lo scorso marzo, con il primo ciclo di film, dal titolo “Himalaya” e proseguirà quest’autunno con altre due rassegne tematiche, una dedicata alla Patagonia, l’altra allo Yosemite. Altri sei intramontabili classici del cinema di montagna in programma da ottobre a dicembre.

La rassegna “Patagonia” inizia il 3 Ottobre con il film “Cumbre”, leggendaria pellicola di Fulvio Mariani. A seguire, il 17 ottobre, il film “Fitz Roy” di Lito Tejada Flores, epico reportage di un’impresa estrema sulle pareti del gigante della Patagonia. Per finire, il 31 ottobre, sarà la volta del film “A line across the sky” di Peter Mortimer, con due protagonisti d’eccezione: Tommy Caldwell e Alex Honnold.

La rassegna “Yosemite” inizierà invece il 14 novembre con il film più iconico dell’arrampicata su roccia anni 70: “El capitan” di Fred Padula. Si continua il 28 novembre, con “The dawn wall”, il racconto dell’incredibile impresa di Tommy Caldwell e Kevin Jorgensen sulle pareti di El Capitan.

Chiude il ciclo il 12 dicembre “Valley uprising”, vero e proprio cult movie sulla storia dell’arrampicata in Yosemite, tra i cui protagonisti spiccano Jim Bridwell e Lynn Hill, entrambi ospiti in passato del Nuovi Mondi Festival.

Tutti i film selezionati dalla direzione del Nuovi Mondi Festival hanno vinto numerosi premi internazionali e rappresentano un vero e proprio must per gli amanti del genere.