Festa dell'Avis, la sezione di Centallo organizza una camminata non competitiva

29 settembre la sezione Avis di Centallo si prepara a vivere la festa dell'associazione proponendo l'annuale camminata non competitiva lungo un anello guidato di circa 6 km nel verde delle campagne centallesi. La partenza è fissata per le ore 9:00 presso il ponte sul fiume Grana; l'accesso è gratuito ed aperto a tutti. All'arrivo previsto per le ore 11 , ai partecipanti, verranno offerti gadget avisino e aperitivo.

Per quanti hanno provveduto a segnalare la propria partecipazione, la festa proseguirà c on il pranzo sociale e la consegna delle benemerenze per il raggiungimento delle 8 e 15 donazioni.

Inutile dire “più si è, più bello è”. Sarà un modo per ricordare l'importanza di un gesto semplice e gratuito come quello del dono del sangue che per molti significa vita e portare con la nostra presenza un messaggio di solidarietà e chissà... allargare la famiglia con nuovi donatori.