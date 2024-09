Alba Bra Women: è nata una nuova realtà di calcio femminile (FOTO)

Una nuova realtà calcistica, tutta al femminile, è pronta ad attrarre bambine e ragazze del territorio di Alba e Bra.

E' la Alba Bra Women, che, sopprimendo ogni forma di campanilismo, nasce dall'unione dei settori femminili di Associazione Calcio Bra e ASD Area Calcio Alba Roero.

Sono 90 le atlete iscritte, dalle bambine dell'Under 12 fino alla prima squadra, passando per U15 e U17. Le più giovani si alleneranno nell'impianto di Macellai di Pocapaglia mentre le "grandi" lavoreranno e giocheranno al “Renzo Saglietti” di Alba, in attesa che sia pronto l'impianto di Pollenzo (dovrebbe esserlo per il prossimo campionato e la giunta braidese ha già stanziato 50mila euro per i lavori).

Allenatore della formazione che affronterà il campionato di Eccellenza è mister Enrico Morengo, proveniente dalla Freedom FC Women.

Presidentessa della neonata società è Liliana Ferrero, pioniera del calcio femminile. Potrà contare sul sostegno dei presidenti Giacomo Germanetti del Bra e Luciano Cane dell' Area Calcio che collaborano attivamente al progetto.

Liliana Ferrero: "C'è grande orgoglio per avere dato vita a questa realtà, che consiste in un polo calcistico esclusivamente femminile, con impianti sportivi a disposizione delle ragazze. L'idea è nata dal compianto Rocco Vitale, noi l'abbiamo portata avanti grazie all'aiuto dei presidenti Germanetti e Cane. Ci stiamo organizzando per migliorare e crescere ancora, sotto ogni punto di vista. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di dare la possibilità a bambine e ragazze del territorio di giocare a calcio, divertirsi e stare in un ambiente in cui si sentono a proprio agio. Siamo stati molto scrupolosi nella scelta dei tecnici, che godono tutti della nostra massima fiducia. In questa società si ragiona con il "noi", il "mio" non esiste. Se riuscissimo a diventare l'Academy di qualche club importante sarebbe un bene, il futuro è tutto da scrivere. Per noi è un onore collaborare con chi ha qualcosa da insegnarci. Ora ci attende un anno di assestamento, sia a livello tecnico che societario. Siamo costantemente al lavoro per individuare nuovi sponsor, dal momento che le spese sono tante. Il campionato di Eccellenza inizia domenica, la squadra è stata rinforzata da tre elementi di un certo spessore provenienti dalla Freedom, per questo ringraziamo il presidente Danilo Merlo che si è rivelato un gran signore."

La presentazione è avvenuta sabato sera presso il Circolo Sportivo Zia Gabri a Cinzano. Domenica pomeriggio (29 settembre) l'esordio in campionato: in programma la sfida casalinga contro la Foot Ball Club Rivese con fischio d'inizio alle 17,15.