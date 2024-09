Atletica Saluzzo: intenso weekend tra Ivrea, Prato, Donnas e California

Intenso weekend di gare, quello da poco concluso, per l'Atletica Saluzzo, impegnata a Ivrea, Prato, Donnas e addirittura in California.

IVREA Domenica 22 settembre si è svolta la tradizionale corsa che dal centro di Ivrea conduce, su 20 km di tracciato, fino alla vetta del Mombarone, per un totale di 2100 m di dislivello. A conquistare la cima della montagna, nonché della gara, è stato il portacolori dell’Atletica Saluzzo Paul Machoka che con un tempo finale di 1h53’31’’ ha stabilito il nuovo primato della competizione, nonostante un errore nel seguire il percorso gli abbia fatto perdere 2 minuti. Alle sue spalle l’atleta Xavier Chevrier che nel 2022 aveva fissato il record a 1h58’57’’, poi battuto nel 2023 dall’altro saluzzese Marco Moletto con 1h58’48’’. Ottima prestazione anche per Lucy Murigi salita sul terzo gradino del podio femminile e collocatasi 24ª assoluta con 2h32’54’’.

PRATO L’atletica Saluzzo ha ceduto, per il fine settimana del 21 e del 22 settembre, l’atleta Noemi Bouchard come prestito giornaliero all’Atletica Alessandria. Noemi ha portato a casa la medaglia d’argento nei 3000 siepi donne, disputati sabato 21 settembre allo Stadio Ferrari di Prato, concludendo la gara in 11’37’’. Il giorno successivo, la Bouchard ha gareggiato anche sui 5000 m dove ha raggiunto la 5ª piazza con il tempo finale di 18’29’’. Con i 19 punti che l’atleta saluzzese ha guadagnato, l’Atletica Alessandria si è collocata come 3ª al Campionato di Società assoluto su pista.

DONNAS Sabato 21 e domenica 22 settembre si sono svolti i Campionati regionali cadetti che hanno visto coinvolte Valle d’Aosta e Piemonte. Per l’Atletica Saluzzo erano presenti Vittoria Audifreddi e Anna Laratore che hanno gareggiato sui 2000 m arrivando rispettivamente 2ª (6’47’’) e 4ª (6’53’’). E ancora, 26ª piazza sui 300 m per Carlotta Risso (3ª della sua batteria con 47’’ e 81 centesimi), su 55 partecipanti. Infine, 9ª posizione per Giacomo Audifreddi nel salto in alto con 1 metro e 53 centimetri di risultato.

CALIFORNIA Domenica 22 settembre l’Atletica Saluzzo è anche volata in America con la sua Joyce Njeru che ha trionfato sulla 26km, una delle specialità presenti alle Golden Trail World Series, gare in giro per il mondo che celebrano il trail running. Quella disputata da Joyce è la cosiddetta “Mammoth 26k” che prende il nome dalla piccola città dove si svolge, situata lungo i fianchi orientali della catena montuosa della Sierra Nevada in California. Con l’ottimo risultato di 2h11’56’’ Joyce ha vinto, lasciandosi alle spalle la romena Madalina Florea (Salomon) con 2h14’51’’. «All'inizio della gara non mi sentivo molto bene, soprattutto a causa dell'altitudine. Ma dal chilometro 2 ho iniziato a sentirmi lentamente meglio e poi ho potuto attaccare sulla salita e mantenere il vantaggio fino al traguardo. Sono entusiasta di questa vittoria e non vedo l'ora che arrivi la finale» questo il commento della Njeru.