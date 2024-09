Calcio: aperte le iscrizioni al corso per arbitri della Sezione di Cuneo

Sono aperte le iscrizioni al corso per arbitri di calcio FIGC indetto dalla Sezione “Ermanno Silvano” di Cuneo.

Il corso, della durata di due mesi, inizierà nella seconda metà di ottobre e si terrà in orari serali. E’ totalmente gratuito ed aperto a uomini e donne dai 14 ai 40 anni. Il corso viene effettuato in presenza secondo le vigenti norme sanitarie.

Gratuitamente per tutti gli arbitri: fornitura del materiale per arbitrare (divisa, taccuino, borsone, ecc….), rimborso spese ad ogni gara, tessera per ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia e crediti scolastici. E’ confermata la possibilità del doppio tesseramento tra società di calcio e AIA, dando così l’opportunità ai ragazzi fino a 19 anni di continuare a giocare e provare comunque l’esperienza arbitrale.

Un modo diverso di fare sport e vedere il calcio. Un ambiente sano e giovanile dove i valori etici sono al centro di tutto.

Per info e contatti: cuneo@aia-figc.it