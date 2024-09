Alba: designazione di quattro rappresentanti del Comune per l’Enoteca Regionale del Barbaresco

C’è tempo ancora fino alle ore 12.00 di venerdì 27 settembre per inviare il proprio curriculum per candidarsi come rappresentante del Comune di Alba nell’Enoteca Regionale del Barbaresco.

Il Comune deve procedere alla designazione di quattro propri rappresentanti. La designazione dovrà avvenire in base ai criteri stabiliti dal Regolamento linee di indirizzo per la nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Generale del Comune di Alba (Ufficio Contratti) – Piazza Risorgimento n. 1 – 12051 con le seguenti modalità:

mediante PEC a comune.alba@cert.legalmail.it

via mail a contratti@comune.alba.cn.it

a mano all'Ufficio Contratti previa prenotazione telefonica al n. 0173.292271

a mano all'Ufficio Protocollo previa prenotazione telefonica al n. 0173.292257

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 settembre 2024

Bando con requisiti e documentazione sono scaricabili al seguente link: Enoteca Barbaresco