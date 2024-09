Alimentazione e sonno: due pilastri della salute al centro degli incontri della Biblioteca di Belvedere Langhe

Più un tema è rilevante e più conta non solo dire cose giuste, ma anche comunicarle nel modo più efficace possibile. La necessità è particolarmente evidente quando si affrontano questioni legati alla salute e al benessere personale. Partendo da questa idea, la Biblioteca di Belvedere Langhe ha organizzato un ciclo di due incontri su alimentazione e sonno, veri e propri pilastri su cui poggia la qualità di vita di ognuno di noi.

Per farlo, sono state individuate due relatrici che abbinano all’indubbia competenza anche quella capacità comunicativa indispensabile per far arrivare concetti importanti a un pubblico vasto e variegato, fornendo indicazioni utili per apportare miglioramenti concreti nel proprio stile di vita.

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 27 settembre alle 21 presso la sala del Consiglio di Belvedere Langhe (piazza Aldo Moro 1) e avrà come titolo “Mangiare sano! Viaggio verso l'alimentazione consapevole, per la cura della propria salute”, con la biologa nutrizionista Laura Monni a confronto con le persone presenti. Il suo approccio professionale si basa su un continuo aggiornamento scientifico, con un particolare interesse per il microbiota intestinale ed è molto attiva sui social, attraverso contenuti che uniscono conoscenze tecniche e capacità divulgativa. Presso la Biblioteca di Belvedere Langhe la nutrizionista con studio a Fossano terrà un incontro volto a far comprendere la necessità di adottare una dieta equilibrata al fine di stare meglio e a preservare nel tempo lo stato di salute.

La settimana successiva si parlerà di “Le magie del sonno. Dormire bene per vivere meglio”. Ad affrontare il tema sarà la dottoressa Fiorella Mondino, neurologa e specialista dei disturbi del sonno, per oltre 20 anni dirigente medico presso l'Unità Operativa di Neurologia dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, ove ha svolto il ruolo di responsabile del Centro di Medicina del Sonno. L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre alle 21, sempre presso la sala del Consiglio di Belvedere Langhe.

L’ingresso a entrambe le serate è libero e gratuito. Per informazioni: tel. 0173/743005.