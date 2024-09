50 anni di Volkswagen Golf: l'icona senza tempo protagonista a Cuneo

Volkswagen Golf compie 50 anni e le concessionarie per la provincia di Cuneo Proglio Spa, con sedi a Borgo San Dalmazzo, Alba e Fossano sono pronte a celebrare questo importante traguardo. Si tratta di un'auto che ha segnato generazioni, un'icona di stile e affidabilità che continua a stupire.

"Siamo entusiasti di celebrare i 50 anni della Golf con amici e clienti. La Golf è più di un'auto, è un simbolo di libertà e dinamismo. Con il Porte Aperte del 28 e 29 Settembre nelle nostre concessionarie in provincia di Cuneo e la nostra presenza all'Oktoberfest dal 3 al 6 Ottobre, vogliamo offrire un'esperienza unica e coinvolgente a tutti gli appassionati del marchio Volkswagen. " Questa la dichiarazione al nostro giornale da parte di Cristiano Vogliotti, Volkswagen Manager delle concessionarie Proglio.

Porte Aperte “Speciale 50 anni Golf”

Nei giorni 28 e 29 settembre, sarà possibile riscoprire la storia, il presente ed il futuro della Golf nelle nostre sedi di Cuneo Borgo San Dalmazzo, Alba e Fossano.

Per chi fosse interessato sono disponibili per l’occasione offerte speciali e soluzioni d’acquisto vantaggiose: condizioni esclusive per mettersi alla guida di nuova Golf e personalizzarla secondo i propri desideri.

Volkswagen Golf all'Oktoberfest di Cuneo

La festa continua! Dal 3 al 6 ottobre, sarà possibile scoprire Nuova Gold all'Oktoberfest di Cuneo, in un'atmosfera unica.

Volkswagen Golf e Oktoberfest di Cuneo hanno molto in comune: entrambi sono sinonimo di qualità, tradizione e divertimento. Sarà curioso scoprire come questi due mondi si incontrano in un evento imperdibile.

Da oltre 50 anni la famiglia Proglio è al fianco degli automobilisti, offrendo un'esperienza d'acquisto unica e un servizio post-vendita di eccellenza. La storia dell’azienda è fatta di passione per l'auto, professionalità e costante impegno nel soddisfare le esigenze dei clienti. Chi sceglie Proglio Spa sceglie un partner affidabile non solo nella fase dell’acquisto ma che sarà un riferimento nel tempo, offrendo sempre le migliori soluzioni per la mobilità.