La Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi ha organizzato un incontro sui prodotti assicurativi e previdenziali a sostegno dei soci

Nella serata di martedì 24 settembre, la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha organizzato presso il Castello di Rocca de’ Baldi un incontro aperto ai propri soci dal titolo “Affrontare gli imprevisti della vita: i prodotti con cui la banca è vicina ai soci per sostenerli”. Durante l’evento, la referente commerciale di Assicura, Annamaria Parola, ha offerto uno spaccato dettagliato della situazione assicurativa in Italia, avvalendosi di una serie di slide che hanno fornito un quadro chiaro delle dinamiche e delle opportunità attuali nel settore. Un secondo incontro sempre dedicato alla compagine sociale dal titolo “Esg: la sfida di un futuro più sostenibile” è in programma per mercoledì 9 ottobre alle 17.30 sempre presso il Castello di Rocca de’ Baldi (iscrizioni presso le filiali della banca). Interverranno Lorenzo Kasperkovitz (responsabile Relazioni esterne e sostenibilità Cassa Centrale Banca), Igor Siccardi (CEO Clear Energy) e Mattia Locatelli (referente commerciale Cassa Centrale Banca).



Nel corso del primo incontro la BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi, da sempre attenta alle esigenze dei propri soci, ha sottolineato l’importanza di essere preparati a fronteggiare gli imprevisti della vita e si è impegnata a continuare a offrire soluzioni su misura per proteggere il futuro delle persone e delle famiglie. “Siamo passati da un boom economico dove c’era certezza dell’impiego, sanità e miglioramento del rapporto nascite-risorse ad un periodo, quello attuale, dove lo Stato fatica a garantire certi servizi dati per scontati – ha dichiarato il direttore generale Sergio Bongioanni -. Per questo crediamo che i temi assicurativi e della previdenza siano quanto mai attuali e di grande importanza”.



L’incontro è stato inoltre l’occasione per presentare due soluzioni assicurative esclusive, ideate per offrire protezione e supporto in caso di eventi imprevisti: AsSìYou e AsSìHelp. La prima, pensata per tutelare gli assicurati dalle conseguenze di infortuni e malattie, rappresenta una soluzione concreta per proteggere la salute e il benessere dei soci e delle loro famiglie. La seconda, a premio monoannuale, garantisce una rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza.