"Almenopausa": a Cuneo una serata dedicata alle donne, tra teatro e confronto

L’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Cuneo e provincia continua a proporre, in successivi eventi aperti alla cittadinanza, tematiche in cui le scelte individuali si incontrano, a volte scontrandosi, con l’etica del contesto sociale.

Cosi è successo per il testamento biologico, l’Alzheimer, il rapporto con la morte.

Per il prossimo evento, programmato per sabato 28 settembre 2024, e dedicato alla menopausa, viene proposta un chiave di lettura che aiuti la donna ad affrancarsi da derive culturali di una società in conflitto con le leggi naturali.