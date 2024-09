Avo Cuneo inaugura la nuova sede e presenta le prossime iniziative

Nelle settimane scorse l’Avo, associazione Volontari Ospedalieri, ha trasferito la sua sede in corso Dante 46, dove si trova la struttura "Crocevia46".

Per questa occasione il direttivo, con il presidente Massimo Silumbra, organizza un incontro di “benvenuto” per festeggiare la nuova sede: tutti i volontari sono quindi invitati il prossimo giovedì 3 ottobre, alle 17.30, al rinfresco di inaugurazione che si terrà nei nuovi locali (Corso Dante 46 ) .

“Come è sempre stato - commenta il presidente - la sede Avo deve essere intesa come la ‘casa’ di tutti i volontari, un luogo aperto dove passare per un saluto, dove potersi incontrare, dove ritrovarsi”.

A giorni verrà riattivato il numero telefonico 0171/67038 che al momento non è ancora in funzione.

Intanto il direttivo ha programmato le prossime iniziative dell’Avo: un corso di formazione sulla “Comunicazione efficace, per restare davvero in relazione con gli altri” che si terrà a Torre Pellice il 12 e 13 ottobre organizzato da Avo Piemonte.

A novembre, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo, verrà organizzato il 40° Corso di Formazione per nuovi volontari.

“Abbiamo un grande bisogno di aumentare il numero dei volontari per dare risposte concrete alle tante richieste di servizio che ci giungono dall’Ospedale e dalle altre strutture - riferisce Massimo Silumbra - per cui invito i volontari iscritti alla nostra associazione e tutti i cittadini cuneesi a farsi promotori del corso e a volervi partecipare (il corso è gratuito)".

Dall’8 al 10 novembre l’Avo Cuneo sarà inoltre presente nello stand del “Villaggio Straconi” in piazza Galimberti per promuovere l’Associazione

Ricordiamo che l’Avo è un’associazione apolitica e aconfessionale diffusa in tutta Italia con migliaia di volontari.

A Cuneo è nata nel 1982 ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

É Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è convenzionata con l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, con l’Asl Cn1 e con l’Ospedale “Sant’Antonio ” di Caraglio e opera anche presso la residenza per anziani “Casa Famiglia” di Cuneo.

L’Avo offre un servizio qualificato, organizzato e gratuito agli ammalati soli, privi di aiuto familiare, bisognosi ed in gravi difficoltà, e agli anziani nelle case di riposo.

I volontari sono “i parenti e gli amici di chi non ha parenti né amici”. Si avvicinano al paziente con discrezione e gli offrono il loro aiuto con un sorriso, un gesto, una parola per alleviare paure e fragilità.