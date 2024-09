Alba, sabato si svela il drappo del Palio degli Asini e sarà opera di uno studente

La Fiera del Tartufo Bianco d’Alba si prepara a tornare in grande stile, con la sua 93ª edizione, che si terrà dal 7 ottobre al 3 dicembre. Come da tradizione, l’evento sarà inaugurato con l’atteso taglio del nastro, ma anche con il svelamento di un elemento simbolico: il drappo del Palio degli Asini .

Sabato 28 settembre, nella sala Beppe Fenoglio, alle ore 17, si terrà la presentazione ufficiale del drappo 2024, con una grande novità come spiega il presidente della Giostra delle Cento Torri Luca Sensibile: "Per la prima volta nella storia del palio verrà realizzato da uno studente. Abbiamo coinvolto 17 alunni del liceo Artistico Pinot Gallizio, con la classe quinta A, in collaborazione con la docente Vilma Viola. L’iniziativa di coinvolgere i giovani artisti quest'anno ha voluto rendere omaggio all’artista albese Pinot Gallizio, a sessant’anni dalla sua scomparsa.

A decretare il vincitore è stata una giuria composta da noti esperti come Valerio Berruti (ha creato il drappo nel 2011 e nel 2020, anno del Covid), Enzo Mastrangelo ed Eugenio Tibaldi, lo stesso artista che ha realizzato il drappo del 2023. Il vincitore è stato scelto non solo per la qualità dell’opera, destinata a rappresentare il Palio, ma anche per la capacità di evocare lo spirito della Giostra delle Cento Torri e della città di Alba.

Il pomeriggio avrà un altro momento tradizionale con la consegna dell'onorificenza "Amico della Giostra", che quest'anno andrà ad Antonio Buccolo, membro della giuria e artista che ha realizzato il drappo nel 1983. "Si tratta di una figura per noi centrale, pittore, fotografo, storico, che ha scritto insieme a Enrico Necade e Giulio Parusso la nostra 'bibbia": "Alba il Palio", libro pubblicato dalla Famija Albeisa", conclude Sensibile.