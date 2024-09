Cuneo, avviata la fase progettuale per il rinnovo dell'area giochi di corso Dante

L’area giochi di corso Dante, all’altezza dei numeri civici 6 e 7, è stata dichiarata non più sicura dai tecnici deputati ai controlli periodici sulla idoneità dei giochi nelle diverse aree della città. Per questo era stato chiuso l’accesso. Ma poiché c’erano genitori che facevano scavalcare la recinzione chiusa ai bimbi e bimbe per entrare nell’area e giocare, nonostante il divieto, d’accordo con il presidente del comitato di quartiere si era giunti alla decisione di togliere tutti i giochi e lasciare lo spazio aperto, ancorché vuoto, per poterlo usare comunque come luogo di gioco libero.

Gli uffici competenti hanno avviato la fase progettuale, per arrivare a una stima dei costi e poter quindi bandire una gara e affidare i lavori.

L’obiettivo è arrivare all’allestimento della nuova area gioco a inizio primavera, in modo che, con la bella stagione, l’area possa essere pronta ad accogliere bambini e bambine.

Aggiunge l’Assessore competente Gianfranco Demichelis: “Siamo molto attenti a monitorare la qualità dei giochi per una ragione di sicurezza e incolumità. Lo smantellamento dell’area è legato alla prospettiva della sua riqualificazione, a cui stiamo lavorando. Anche questi interventi, apparentemente piccoli, hanno passaggi burocratici e relative tempistiche da rispettare e questo certamente non si sposa con la volontà di poter rendere in fretta di nuovo agibile lo spazio gioco per i più piccoli”.