Fondazione CRC e l’incubatore I3P lanciano la call for startup di GrandUP! Tech Academy 2024-2025

Un punto di partenza per la creazione di una nuova startup di successo: è ciò che offre GrandUP ! Tech Academy , l’iniziativa orientata alla formazione di futuri imprenditori innovativi nella provincia di Cuneo, rinnovata quest’anno nella sua quarta edizione dopo il successo delle tre annualità precedenti. L’iniziativa è promossa da Fondazione CRC in collaborazione con I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino, nell’ambito del progetto pluriennale GrandUP! Tech, lanciato nel 2021 per sostenere lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione e la nascita di nuove imprese sul territorio cuneese. Il percorso formativo di GrandUP! Tech Academy è interamente gratuito ed è rivolto tanto ad aspiranti imprenditori e imprenditrici, quanto alle giovani aziende innovative già attive sul territorio. La nuova edizione di GrandUP! Tech Academy sarà al centro dell’ evento di presentazione organizzato da Fondazione CRC e I3P per giovedì 3 ottobre 2024, alle ore 18:00 presso il Rondò dei Talenti di Cuneo. Oltre che per conoscere nel dettaglio il programma del percorso in avvio quest’anno, con approfondimenti sulle modalità di svolgimento e partecipazione, l’incontro sarà un'occasione per conoscere nel dettaglio le modalità di candidatura e ascoltare le testimonianze di alcuni giovani team che hanno partecipato alla scorsa edizione, tra cui QRTonic e SmartScholars. L’evento si concluderà poi con un aperitivo di networking, utile a favorire lo scambio di idee e la creazione di nuovi contatti all'interno della comunità imprenditoriale locale. Per presenziare all’incontro è necessario iscriversi online entro il 2 ottobre. Il nuovo percorso dell’Academy torna ad affrontare le tematiche essenziali per lo sviluppo di una nuova startup innovativa, approfondendo sia aspetti teorici sia applicazioni pratiche e case history. I nove incontri in programma da gennaio ad aprile 2025 offriranno interventi da parte di docenti del Politecnico di Torino, esperti di settore e analisti di I3P che accompagneranno i team partecipanti nello sviluppo dei loro progetti imprenditoriali. Tra gli argomenti principali delle lezioni: i modelli di business, i processi di customer discovery, le metriche di valutazione delle performance, il piano economico-finanziario e le attività di fundraising, la comunicazione dei progetti e il marketing digitale, fino agli aspetti legali e fiscali nella costituzione delle nuove aziende. L’iniziativa si concluderà con un evento aperto, il Pitch Day previsto per aprile 2025, durante cui i team presenteranno i progetti imprenditoriali elaborati nel corso degli incontri a una giuria di valutazione: i più promettenti riceveranno la possibilità di accedere a un percorso di pre-incubazione in I3P, finanziato da Fondazione CRC, per evolvere i progetti in vere e proprie startup.

L’iniziativa è aperta a tutti i residenti o domiciliati nella provincia di Cuneo e a chi vi ha insediato, o intende insediarvi, una propria impresa. Ai team di progetto è consigliata l’iscrizione di più di un componente per la propria partecipazione all’Academy; ogni partecipante o team di partecipanti può presentare un solo progetto d’impresa da sviluppare nel corso degli incontri. Per prendere parte al percorso, i cui posti disponibili sono limitati, è possibile candidarsi fino al 29 novembre, con la compilazione del form dedicato accessibile dalla pagina web https://grandup.org/tech/startup/. Le tre edizioni precedenti dell’Academy, a cui hanno partecipato oltre 50 giovani innovatori, hanno favorito la nascita o l’ulteriore crescita di diversi progetti imprenditoriali che poi hanno riscosso riscontri positivi e traguardi sul campo. Il team vincitore dell’edizione 2022-2023, ad esempio, ha dato vita alla startup Forte! , che offre una soluzione AI per la produzione musicale e ha raccolto un primo investimento di venture capital da oltre 250.000 euro. Anche i due vincitori dell’edizione 2023-2024 hanno già fatto strada: SmartScholars ha sviluppato una piattaforma di istruzione online per gli studenti e ora collabora con l’Università di Torino per il lancio di un MVP (minimum viable product) a inizio 2025, mentre QRTonic sta sperimentando con partner sul territorio il proprio software per ristoratori e consumatori, con strumenti avanzati per la gestione e fidelizzazione della clientela. Un altro team partecipante alla terza edizione dell’Academy, Saniwash , ha elaborato un sistema per automatizzare e semplificare le operazioni di pulizia e disinfezione nelle stalle, utilizzando idropulitrici ad alta pressione, con l’obiettivo di migliorare la redditività delle aziende zootecniche; il progetto Connessioni Domiciliari , sviluppato nel corso dell’Academy 2022-2023, ha lanciato il proprio servizio di Rete di Facilitazione Digitale in 400 comuni della Regione Piemonte. Il progetto GrandUP! Tech e la sua Academy sono realizzati nell’ambito del “Protocollo d’intesa per l’Innovazione e la digitalizzazione delle imprese della provincia di Cuneo”, promosso da Fondazione CRC e Camera di commercio di Cuneo, al quale hanno aderito tutte le principali associazioni di

categoria del territorio, tra cui Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, Legacoop Piemonte e Punto Impresa Digitale. Il protocollo prevede infatti di coinvolgere attivamente i rappresentanti delle imprese dei diversi settori economici della provincia cuneese nella costituzione di un ecosistema coeso, innovativo e digitalizzato.

“La quarta edizione di GrandUp! Tech Academy, realizzato in collaborazione con I3P, conferma la volontà della Fondazione CRC di sostenere l’innovazione e di stimolare l’imprenditorialità del territorio, con un’attenzione specifica alle giovani generazioni”, ha dichiarato Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “L’Academy ha preso vita e prosegue concretamente la sua attività grazie alla fattiva collaborazione con le istituzioni e gli enti rappresentativi del tessuto economico e produttivo locale: un gioco di squadra che caratterizza la comunità provinciale e che ci permette di investire nel futuro a fronte di una condivisa visione strategica di lungo periodo”.

“Il percorso offerto dall’Academy porta nuova linfa in un terreno già fertile per l’imprenditoria innovativa: lo ha dimostrato l’esperienza che abbiamo maturato in questi anni con Fondazione CRC e con i tanti giovani team imprenditoriali già supportati nella loro crescita”, ha commentato Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. “Siamo lieti di dare il via alla nuova edizione di questa bella iniziativa e contiamo di poter fornire molti strumenti e conoscenze utili a tutti coloro che desiderano definire, validare e lanciare un progetto d’impresa basato sulla tecnologia nel territorio cuneese, con la prospettiva di arrivare anche ben oltre”.