In partenza un percorso formativo per comprendere meglio le necessità di bambini e adolescenti con autismo, per operatori e famiglie

Il Consorzio Monviso Solidale coordina un percorso formativo per comprendere meglio le necessità di bambini e adolescenti con autismo, con attività per operatori e famiglie. Si comincia con una giornata di formazione per operatori, assistenti sociali ed educatori dei Consorzi del cuneese sull’impatto della disabilità sul sistema familiare e sulla relazione con le famiglie: l’appuntamento si tiene venerdì 27 settembre a Fossano, nell’Aula Magna dell’Istituto IIS G. Vallauri.

La giornata è organizzata in collaborazione con Regione Piemonte, Centro Paideia e Fondazione Paideia. I temi che saranno proposti sono famiglia e disabilità nel ciclo di vita; emozioni e dolore nella disabilità; autismo: diagnosi e peculiarità; l’impatto della diagnosi di autismo sul sistema familiare; il carico di cura e lo stress; lo stress nei genitori di bambini con autismo e il lavoro con le famiglie. La formazione, che si svolgerà sia al mattino che al pomeriggio, è condotta da Gianluca Solito, psicologo e analista del comportamento del Centro Paideia, e da Claudia De Pascalis, psicologa e psicoterapeuta del Centro Paideia, con un’introduzione a cura del dott. Giuseppe Maurizio Arduino, psicologo, psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica e responsabile del Servizio di psicologia e psicopatologia dello sviluppo e del Centro Autismo e sindrome di Asperger dell’ASL CN1.

A seguito di questo momento formativo, inizierà un ciclo di incontri rivolto alle famiglie, diviso in due momenti. In prima battuta verrà proposto un incontro introduttivo in plenaria, organizzato in tre sedi – a Bra (sabato 5 ottobre, ore 10-12), a Savigliano (sabato 5 ottobre, ore 14.30-16.30) e a Cuneo (venerdì 11 ottobre, orario da definire) – nel quale verranno proposti ai genitori di bambini e adolescenti con autismo alcuni concetti con l’obiettivo di aiutare le famiglie a comprendere l’impatto della patologia sul sistema famigliare, lo stress dei caregiver e a capire meglio il lessico della disabilità, non sempre accessibile a un primo approccio. Successivamente, la formazione per genitori proseguirà con il parent training, organizzato in cicli di quattro incontri in videoconferenza di un’ora e mezza ciascuno, suddivisi per gruppo di età delle persone con disabilità – bambini tra i 7 ed i 10 anni, ragazzi tra gli 11 ed i 13 anni, giovani tra i 14 ed i 20 anni – in modo da individuare percorsi dedicati agli specifici bisogni e necessità. Il percorso formativo, focalizzato sul lavoro per la ricerca dell’autonomia del minore in modo da favorire l'apprendimento di strategie che si possono utilizzare nel quotidiano e nei contesti di vita, potrà fornire ai genitori importanti strumenti pratici per comprendere il funzionamento psico-emotivo dei bambini, comunicare e interagire con loro e promuovere la loro autonomia, valorizzando i bisogni e l’esperienza delle famiglie nei propri contesti di vita. 

Il Centro Paideia è un’impresa sociale costituita da Fondazione Paideia Ente Filantropico nel 2018 con l’obiettivo di fornire servizi riabilitativi, formativi, educativi e culturali integrati con l’intervento della Fondazione a sostegno del percorso di crescita e inclusione di bambini con disabilità. Nel corso degli anni Paideia ha sviluppato una competenza specifica nel supporto alle famiglie con figli con disabilità secondo l’approccio FCC (Family Centered Care), costruendo percorsi su misura per le famiglie, con attenzione specifica a ciascuno dei suoi componenti.