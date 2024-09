Zonta Cuneo, il biennio parte con due presidenti: Silvia Quaranta e Mara Rebuffatti

Apertura dell’anno sociale 2024-2025 di Zonta Cuneo, giovedì 19 settembre al San Quintino Resort di Busca.

Due presidenti, per la prima volta nella storia del club, saranno alla guida del sodalizio femminile, dopo il mandato di Bianca Marchet.

Sono Silvia Quaranta, vicedirettrice di Banca di Asti e Mara Rebuffatti, imprenditrice del settore automotive alla “Vetrocar” di Borgo San Dalmazzo.

“Un onore e un privilegio presiedere questo club, in cui ho fatto ingresso nel 2014- ha sottolineato Silvia Quaranta e dove negli anni ha ricoperto il ruolo di tesoriera successivamente di segretaria e poi di vicepresidente - Orgogliosa di farne parte. Ogni occasione ed evento zontiano, al quale ho partecipato in questi 10 anni sono stati per me un’opportunità di crescita personale e di arricchimento dal punto di vista umano. Ho avuto la grandissima fortuna di conoscere delle donne straordinarie con le quali mi auguro di condividere un lungo percorso insieme”.

Stesso orgoglio e desiderio di impegno da parte di Mara Rebuffatti: “Dal primo giorno in cui mi sono avvicinata allo Zonta ho sentito il calore di una carezza e la forza di una spalla virtuale, questo affetto e supporto mi hanno permesso di capire che lo Zonta doveva far parte della mia vita e fin dal primo momento mi sono sentita accolta e apprezzata. Da quando faccio parte del Club ho sentito di avere un nuovo punto di riferimento, un nuovo modo di crescere e maturare continuamente, insomma un valore inestimabile a cui non saprei rinunciare”.

Nella serata insieme due presidenti hanno fatto ingresso nufficilamente nel direttivo, in carica per il prossimo biennio: Carla Giuliano : vicepresidente, Nicoletta Salomone:tesoriera; Bianca Marchet past president. Consigliere: Rosina De Luca, Patrizia Ariaudo; revisore: Vivian Massolino; segretaria: Cinzia Marchisio.