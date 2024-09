Cade durante una gita su una strada dissestata di Canosio: gravemente ferito un motocilista straniero

Si è concluso alle 17.30 l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Valle Maira, nel comune di Canosio, dove un motociclista straniero, percorrendo la strada forestale piuttosto dissestata che scende dal Colle San Giovanni a Prazzo, è caduto dalla moto riportando un importante trauma all'arto inferiore sinistro.

L'allarme è scattato in seguito alla chiamata effettuata dal suo compagno di discesa, ma vista la scarsa visibilità l'elisoccorso regionale non è potuto intervenire immediatamente. Sono intervenuti dunque tecnici e sanitari della squadra del Soccorso Alpino di Dronero che hanno raggiunto via terra il ragazzo.