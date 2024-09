La Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello ricerca personale OSS

La Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello è alla ricerca di personale OSS (in possesso di attestato OSS) o assimilato.

Con DGR 28-7934/2023/XI del 18/12/2023 la Regione Piemonte in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore ed esclusivamente per i periodi indicati nella DGR, in caso di impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, sono consentite:

l’assunzione a partire dalla data del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, di altre figure che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che possiedano il diploma di scuola secondaria di primo grado e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- o stiano frequentando un corso per OSS;

- o abbiano conseguito l’attestato di qualifica professionale di assistente familiare;

- o abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;

- o abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitaria conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità;

- o siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.).

Chi è interessato potrà inviare la propria candidatura all’indirizzo: segretario@casariposorevello.it o chiamare in struttura 0175257124.