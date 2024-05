Cuneo, domani si alza il sipario sul nuovo progetto di restyling di piazza Europa

Mancano circa ventiquattro ore e la città di Cuneo – nelle persone dei suoi rappresentanti in Consiglio comunale – alzerà pubblicamente il velo sul progetto di restyling di piazza Europa: la commissione specifica è stata convocata per le 18 di giovedì 16 maggio, nella sala del Consiglio comunale.



Sarà l’occasione – dopo mesi di attesa – di scoprire finalmente il contenuto del progetto vero e proprio, probabilmente modificato in maniera profonda dopo il naufragio a cui era andato incontro quello comprensivo del parcheggio sotterraneo. Già tre le date disattese dall’amministrazione, ovvero dicembre 2023 e i mesi di gennaio e aprile dell’anno in corso.

Già spesi oltre 270mila euro in progettazioni preliminari

L’argomento è stato affrontato anche nell’ultimo Consiglio comunale, nel quale Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) ha chiesto un aggiornamento all’assessore Luca Pellegrino: “La vicenda dura da anni ma in realtà non è mai iniziata – ha detto - . Servirebbe capire che non c’è più lo stimolo per andare avanti e smetterla di voler gestire un luogo che è di tutti come uno di proprietà della sola maggioranza di governo”.



Nella propria risposta l’assessore aveva comunicato che il Comune – in progetti e valutazioni preliminari – sulla questione ha già speso 276.626 euro, e che in commissione verrà presentato lo studio di fattibilità tecnico-economica, comprendente dei 3.300.000 del Bando Periferie.



“L’idea è quella di utilizzare i fondi pubblici per la riqualificazione e fondi propri per il parcheggio e i relativi servizi – aveva aggiunto in Consiglio - . Stiamo definendo gli interventi da realizzare, che andranno a definire la cifra del mutuo che sarà necessario contrarre. Piazza Europa, per noi, è un’area che contiene sì delle zone verdi, ma anche un sagrato, quindi un sistema diverso dalla ‘semplice’ area verde”.