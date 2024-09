Il Val Tanaro Rugby si prepara per il campionato nazionale UISP 2024/25 (FOTO)

Dopo un’intensa fase di preparazione, iniziata con il ritiro svolto come da tradizione a Pamparato nei giorni 6, 7 e 8 settembre, il VAL TANARO RUGBY è pronto per il campionato nazionale UISP che prenderà il via ufficialmente domenica 5 ottobre, dove i cinghiali esordiranno in casa contro la formazione torinese della DYNAMO MASSA La formazione del neo allenatore ANDREA FERRERI giocherà le partite in casa a FARIGLIANO presso gli impianti sportivi che si trovano in Via san Cassiano 75.

Il VAL TANARO RUGBY è stato inserito nel girone A, di cui fanno parte: Abbiategrasso RC ASD (MI) Dynamo Massa (TO) LionSabres (MI) Rosafanti Rugby 2 ASD (VA) ASD Rugby Valcuvia (VA)

Di seguito, il calendario delle partite del VAL TANARO RUGBY:

1^ Giornata ANDATA 06/10/2024 Val Tanaro Rugby - Dynamo Massa - 14:30

2^ Giornata ANDATA 20/10/2024 Rosafanti Rugby 2 - Val Tanaro Rugby ASD - 14:30

3^ Giornata ANDATA 10/11/2024 Val Tanaro Rugby - LionSabres - 14:30

4^ Giornata ANDATA 24/11/2024 ASD Rugby Valcuvia - Val Tanaro Rugby - 14:30

5^ Giornata ANDATA 15/12/2024 Val Tanaro Rugby ASD - Abbiategrasso RC - 14:30

6^ Giornata RITORNO 19/01/2025 Dynamo Massa - Val Tanaro Rugby - 14:30

7^ Giornata RITORNO 02/02/2025 Val Tanaro Rugby ASD - Rosafanti Rugby - 14:30

8^ Giornata RITORNO 16/02/2025 LionSabres - Val Tanaro Rugby - 14:30

9^ Giornata RITORNO 09/03/2025 Val Tanaro Rugby - Rugby Valcuvia - 14:30

10^ Giornata RITORNO 23/03/2025 Abbiategrasso RC - Val Tanaro Rugby - 14:30

Per quanti volessero conoscere il rugby è possibile recarsi a FARIGLIANO - LOCALITA’ SAN CASSIANO 75 ogni mercoledì e venerdì dalle 20.15 alle 22 per quanto riguarda la squadra SENIOR, mentre per quanto riguarda la squadra UNDER (6 – 15 anni) tutti i venerdì a partire dalle ore 18.30 a FARIGLIANO e il mercoledì sempre a partire dalle 18.30 a MONDOVI’ presso il campo in VIA MOLINO DEL BORGATO.