Cocci di vetro sparsi e una ruota bucata dopo la raccolta rifiuti, una residente di Madonna delle Grazie: "E ora chi paga?"

La segnalazione arriva da una lettrice che vive a Madonna delle Grazie, frazione della zona est di Cuneo. Stamattina, verso le 7.30, passano, come sempre, gli operatori della raccolta dei rifiuti. Ritirano vetro, plastica e umido nll'area di fronte all'abitazione.

Verso le 10 il marito della donna rientra a casa e, ad un centinaio di metri dall'ingresso a casa con la sua autovettura, sente la ruota anteriore sinistra (lato guida) sgonfiarsi.

"Controlliamo la strada e troviamo quanto fotografato. E non ho inserito tutte le foto fatte ai cocci sparsi per l’intera larghezza della strada!

Mentre io cercavo informazioni per capire a chi rivolgermi per denunciare l’accaduto, mio marito ha chiamato i vigili urbani di Cuneo. Sono arrivati e hanno fatto pulire la strada in questione. Uno di loro ha raccolto le dichiarazioni di mio marito e ci ha indicato a chi fare riferimento per denunciare quanto accaduto.

L'altro vigile, erano infatti in due, non solo non è sceso dal mezzo, ma ci ha anche detto di scrivere a chi vogliamo. Io e mio marito paghiamo regolarmente le tasse e, nello specifico, quella dei rifiuti al Comune di Cuneo e ci troviamo, spesso, marciapiedi con i cestelli buttati nelle più disparate posizioni, aperti, semichiusi, rimasugli di carta e di umido che non vengono raccolti e abbandonati malamente. Paghiamo solo per avere in cambio dei disservizi: danni, nessuna risposta o risposte strafottenti da chi dovrebbe essere di aiuto ai cittadini.

Chiediamo di essere risarciti. Mi auguro di avere risposte positive in merito entro poco tempo. Rimango in attesa, molto delusa".