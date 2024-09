Otto appuntamenti tra cucina, politica, sport e fumetti per dire che “L’importante è partecipare”

Dalla cucina alla politica, passando per sport e fumetti, saranno diversi e poliedrici gli appuntamenti organizzati dall’Associazione Cuadri nell’ambito del “Festival dei Luoghi Comuni” 2024, in programma a Cuneo da giovedì 10 a domenica 13 ottobre. Gli otto incontri divulgativi in programma porteranno il pubblico a considerare il tema della sesta edizione – “L’importante è partecipare” – secondo nuovi punti di vista.

In due appuntamenti con degustazione si parlerà di cucina e del rito di riunirsi intorno alla tavola, da sempre luogo di incontro e partecipazione della cultura italiana. Ma si rifletterà anche sulla situazione geopolitica internazionale, con un focus sulla partecipazione ai conflitti da parte della Svizzera, tradizionale simbolo di neutralità. E ancora, “L’importante è partecipare” diventerà un volano per riflettere sulle sfide sportive: da un’analisi socio-antropologica del calcio, a due appuntamenti sul ciclismo in collaborazione con il “Cuneo Bike Festival”, ad un evento per ragazzi dedicato allo Spike Ball, in collaborazione con Federvolley Asti-Cuneo e che avrà protagonista Andrea Lucchetta. A seguire, un sorprendente incontro di restituzione del progetto “Cuneo Città alpina a fumetti” porterà a Cuneo, ancora una volta, i protagonisti della redazione di Topolino, con tante sorprese. Infine, in collaborazione con Wikimedia Italia, il “Festival dei Luoghi Comuni” ospiterà una Giornata di Editathon. Per gli appuntamenti dedicati al grande pubblico è obbligatorio prenotare su Eventbrite, maggiori informazioni su www.festivaldeiluoghicomuni.it.

Giovedì 10 ottobre, dalle ore 18 alle 20, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1, Cuneo) si terrà l’incontro con degustazione dal titolo “Aggiungi il mondo a Tavola: la cucina come luogo d’incontro e di partecipazione”. Con la conduzione del giornalista gastronomade, Vittorio Castellani aka Chef Kumalé, saranno ospiti dell’appuntamento l’antropologa dell’alimentazione Lucia Galasso e la presidente dell’Associazione Interculturale Karmadonne A.P.S., Angela Inglese. Dai riti della semina e della raccolta nelle tradizioni contadine, a quelli della preparazione e consumo del pasto la tavola è da sempre il luogo della partecipazione, nella nostra e nelle altre culture. Il catering multietnico di Karmadonne proporrà ai partecipanti degli stuzzicanti assaggi. L’evento è a prenotazione obbligatoria su Eventbrite, al costo di 7 euro.

Alle 21, presso loSpazio Incontri di Fondazione CRC(via Roma 15, Cuneo), in collaborazione con la rivista Limes, ci sarà l’appuntamento “Svizzera: come essere neutrali e partecipare”, a cui parteciperanno l’analista geopolitico di Limes Federico Petroni e Bernardino Regazzoni, già Ambasciatore di Svizzera. La neutralità è un mezzo, non un fine. A un tempo politica e tratto identitario, si nutre di princìpi e convenienze. Il dibattito suscitato dalla guerra ucraina e dall’espansione della Nato. I rischi del neutralismo integrale. Prima viene la sicurezza. L’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Venerdì 11 ottobre, dalle 18 alle 20, presso ilRondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1, Cuneo), si terrà il secondo appuntamento con il mondo della cucina. “Donne & Cibo: cucinare per la famiglia, cucinare per professione” è il titolo dell’incontro con degustazione condotto dal giornalista gastronomade Vittorio Castellani aka Chef Kumalé. Interverranno Cinzia Scaffidi, giornalista, consulente e formatrice sui temi legati a sostenibilità e alimentazione ed Eleonora Nai e Annarita Belliardo dell’Atelier Mal’erba che si occuperà anche di proporre la degustazione. Si parlerà delle protagoniste nella cucina di casa, raramente chef nella ristorazione stellata: donne, partecipazione e trasmissione dei saperi ai fornelli. L’evento è a prenotazione obbligatoria su Eventbrite, al costo di 7 euro.

Alle 21, presso loSpazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), in collaborazione con il “Cuneo Bike Festival”, Diego Colombari, campione paralimpico di handbike, e Lorenzo Ingrosso del team Policumbent del Politecnico di Torino, parleranno de “L’importante è perseverare: come si diventa l’uomo più veloce al mondo su una handbike prototipo”. Dal 12 settembre scorso Diego Colombari, con 83,28 km/h, è l’uomo più veloce al mondo su una handbike prototipo. Un record centrato sul rettilineo di Battle Mountain in Nevada (USA) grazie al prototipo Cerberus a propulsione a braccia, studiato, realizzato e fornito dal Team Policumbent del Politecnico. Diego Colombari e Lorenzo Ingrosso, componente del team Policumbent, raccontano una sfida con il limite lunga tre anni che ha portato a un primato frutto di un lavoro di squadra. L’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Sabato 12 ottobre, dalle 9 alle 13, presso la palestra ex media 4(via Bassignano 4, Cuneo), Andrea Lucchetta proporrà l’appuntamento della Lucky Dreams in collaborazione con Fipav Asti-Cuneo, Asd Cuneo Granda Volley Academy, Targatocn, dal titolo “Insuperabili insieme. Spike Ball: il gioco della schiacciata”. L’incontro, dedicato a bambini e ragazzi, verterà sul tema dell’importanza della partecipazione e del senso di squadra. Lo Spike Ball è il gioco della schiacciata: un gioco didattico, propedeutico al gioco del Volley S3, immediato e coinvolgente che, partendo dal gesto più rappresentativo e vigoroso della pallavolo, rivoluziona il percorso d’apprendimento ponendo l’attacco e l’attaccare il campo avversario come momento centrale del gioco stesso. È un percorso didattico che parte da gioco “individuale” trasformandolo pian piano in gioco di “squadra”. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Dalle 10 alle 17, invece, un gruppo di lavoro di “esperti” di Cuneo, formato da rappresentanti del mondo culturale ed istituzionale locale, sarà affiancato da volontari wikipediani regionali e membri dello staff nazionale per una giornata di Editathon su Cuneo in collaborazione con Wikimedia Italia. La giornata di maratona di modifiche su Wikipedia avrà l’obiettivo di aggiornare e integrare le voci su Cuneo e crearne di nuove. L’iniziativa non è aperta al pubblico.

Alle 15, presso lo Spazio Varco (via Carlo Pascal 5L, Cuneo) si terrà la restituzione del progetto “Cuneo Città alpina a fumetti”, curato da Associazione Culturale CUADRI, in collaborazione con Comune di Cuneo – Cuneo Città Alpina 2024, Atl del Cuneese e Fondazione CRC. È prevista una distribuzione di copie omaggio del magazine Topolino con firmacopie e la partecipazione di Serena Colombo, coordinatrice editoriale di Topolino, Alessandro Sisti, sceneggiatore e dei disegnatori Simona Capovilla e Blasco Pisapia. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Alle 18, pressoloSpazio Incontri di Fondazione CRC(via Roma 15, Cuneo), si tornerà invece a parlare di partecipazione sportiva grazie all’intervento del giornalista Darwin Pastorin e dell’antropologo Bruno Barba che approfondiranno i temi di “Lo sport, il calcio, il tifo tra cultura, poesia e mito”. Oggi lo sport, e in particolare il calcio, è ovunque un grande teatro che coinvolge identità nazionali, valori culturali e poetici, mitologie. L’incontro propone un’analisi socio-antropologica dello sport, tra Italia e Brasile, di come un popolo scelga, pratichi, concepisca e si appassioni a una disciplina anziché a un’altra. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Domenica 13 ottobre, alle 17, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), con la partecipazione del ciclista Alan Marangoni e del giornalista Filippo Cauz, si terrà l’incontro “L’importante è far vincere un tuo compagno, poi magari un giorno, l’ultimo, tocca a te”. Al servizio, col vento in faccia. La carriera da ciclista professionista di Alan Marangoni è stata così per 754 gare. Una vita da mediano, poi, all’ultimo ballo, la prima – e unica – vittoria. Gregari si nasce o si diventa? Quanto il successo di un capitano è – anche – tuo? Gregari come Marangoni ne fanno ancora? Un viaggio nel mondo di chi, nel ciclismo, sceglie di sacrificare le ambizioni personali a favore di quelle del leader designato. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale Cuadri realizzato in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica, Panini Comics, Off Topic Radio 24, Wikimedia Italia, Europe Direct Cuneo, Cuneo Bike Festival ed AIDO Piemonte e con il contributo di Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio.