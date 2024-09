Bitcoin a 65.000 dollari: ATH sempre più vicino, mentre Pepe Unchained guida le prevendite

Il mercato delle criptovalute sta vivendo un momento di grande fermento, con il Bitcoin che ha superato la soglia dei 65.000 dollari, avvicinandosi sempre di più al massimo storico di 73.750 dollari registrato sei mesi fa, il 14 marzo 2024.

Questa crescita non solo rappresenta un traguardo significativo per la principale criptovaluta, ma potrebbe anche innescare una serie di eventi favorevoli nel settore, spingendo altre monete a seguire il suo esempio.

Tra le meme coin emergenti, Pepe Unchained sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama delle prevendite, attirando investitori in cerca di nuove opportunità. Con una proposta unica e un forte potenziale di crescita, PEPU è visto come il "Bitcoin delle prevendite". Scopriamo quindi le prospettive per il Bitcoin e il ruolo emergente di Pepe Unchained.

Bitcoin supera i $65.000 dollari e ora?

Nella giornata di ieri, il Bitcoin ha superato i $65.000 per la prima volta dal 26 agosto, toccando quasi i 66.000 dollari, ma senza raggiungerli. Questa risalita è iniziata il 19 settembre, dopo un periodo di stagnazione che ha visto il prezzo scendere sotto i $53.000 all’inizio del mese. Sebbene il rimbalzo precedente dal 7 al 14 settembre fosse temporaneo, l'attuale crescita sembra più sostenuta e potrebbe avere implicazioni significative.

La recente dinamica del Bitcoin appare connessa alle performance delle borse cinesi, in particolare l’indice Hang Seng di Hong Kong, che ha registrato la migliore settimana dal 2008. Con un incremento del 18% rispetto alla chiusura del 16 settembre, e quasi del 15% rispetto ad agosto, la crescita dei mercati cinesi si riflette positivamente anche sul Bitcoin.

Un fattore determinante di questo trend è l'azione della Banca Centrale Cinese (PBoC), che ha avviato una nuova fase di politica monetaria espansiva. La riduzione dei tassi di interesse e la possibile iniezione di liquidità da 142 miliardi di dollari nelle grandi banche statali stanno generando un clima di euforia nei mercati. Sebbene l'acquisto di Bitcoin sia formalmente vietato in Cina, molti investitori cinesi continuano a operare su exchange esteri, contribuendo così all'aumento del prezzo di Bitcoin.

Ma cosa ci si può aspettare ora? Gli analisti sono divisi: alcuni prevedono che, grazie alla ripresa delle borse cinesi, il Bitcoin possa avvicinarsi o addirittura superare i $70.000. D'altro canto, storicamente, la seconda metà di ottobre è il periodo in cui i prezzi del Bitcoin tendono a salire in concomitanza con eventi come le elezioni americane.

Per il momento, il futuro del Bitcoin rimane incerto. Se il trend positivo delle borse cinesi dovesse continuare, non è impossibile che il Bitcoin possa ritornare sui massimi storici di sei mesi fa. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare lo sviluppo della situazione nei prossimi giorni. In questo mercato in ripresa, Pepe Unchained si sta affermando come un protagonista delle prevendite, attirando l'attenzione degli investitori e promettendo opportunità interessanti.

Che cos’è Pepe Unchained e quali sono le sue principali caratteristiche?

Pepe Unchained ($PEPU) è una nuova meme coin che ha recentemente catturato l'attenzione del mercato, superando i 15,5 milioni di dollari nella sua prevendita. Questo progetto innovativo si distingue per la sua soluzione layer 2 dedicata alle meme coin, che offre vantaggi significativi rispetto ad altre criptovalute. Lanciato quest’estate, $PEPU ha attirato rapidamente gli investitori, attratti da premi di staking elevati, commissioni basse e velocità di transazione superiori di cento volte rispetto alle meme coin ERC-20.

Attualmente, gli investitori hanno solo un giorno per comprare $PEPU al prezzo di prevendita fisso di 0,00986 dollari, prima che il prezzo aumenti. Questa opportunità rappresenta un modo per massimizzare i potenziali guadagni, soprattutto in vista del listing imminente sugli exchange, che potrebbe far schizzare in alto il prezzo del token.

Ciò che rende Pepe Unchained particolarmente interessante è la sua roadmap ambiziosa, che include lo sviluppo di un exchange decentralizzato (DEX) e Pepe Foundation, mirata a finanziare un ecosistema ricco di innovazioni.

A differenza di altre meme coin, $PEPU è progettato per essere una vera e propria meme coin da “hodlare” (tenere a lungo termine), con caratteristiche che promettono un'elevata redditività sul lungo periodo. Con un rendimento percentuale annuo (APY) fissato al 136%, Pepe Unchained si posiziona come un’opzione irresistibile per gli investitori in cerca di opportunità nel crescente panorama delle criptovalute.

