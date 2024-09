Dronero omaggia Marcello Mastroianni con "Una giornata particolare" di Ettore Scola

Dopo il buon riscontro di Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio, proiettato venerdì 13 settembre per ricordare Gian Maria Volonté a 30 anni dalla scomparsa, e di Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica, proposto venerdì 20 settembre in occasione dei 90 anni di Sophia Loren, prosegue “Grandi date per grandi attori” al cineteatro Iris di Dronero. La rassegna è curata dal critico cinematografico Alessandro Amato per O.P.S. Officina Per la Scena APS e intende celebrare tre grandi interpreti della storia del cinema con altrettanti film italiani di culto. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Città di Dronero, il Museo Mallé, l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo.

Chiuderà il ciclo di proiezioni sabato 28 settembre, alle ore 21.00, Una giornata particolare di Ettore Scola, pellicola che nel 1977 guardava al ventennio mussoliniano attraverso l'amicizia fra un omosessuale e una casalinga. La pellicola ha assunto fin dal suo tempo un ruolo molto importante come forma di denuncia contro il fascismo, i pregiudizi e i ruoli di genere sempre a discapito delle donne, così come la persecuzione dell'omosessualità da parte del regime. Protagonista l'affiatata coppia formata da Marcello Mastroianni e Sophia Loren. L'evento si colloca esattamente nel giorno in cui l'attore originario di Fontana Liri avrebbe compiuto cento anni ed è organizzato in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo.