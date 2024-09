Van Gogh il Veggente: incontro allo Spazio culturale piemontese di Saluzzo

In concomitanza con la mostra d'arte “Van Gogh a matita” dell'autore Bartolomeo Davide Bertinetto, in esposizione presso lo Spazio culturale piemontese, in corso Roma 4 a Saluzzo, sabato 28 settembre alle 15 avrà luogo una conferenza dal titolo "Van Gogh il veggente" tenuta dalla scrittore-filosofo Daniele Baron.

Chi fu Van Gogh? Un artista o un povero pazzo? Perchè è diventato così importante per la nostra cultura? Semplice suggestione data dalla sua tragica vita o capacità di trascendere i limiti della mera pittura?.

Incontro aperto a tutti.