L’intelligenza artificiale al servizio delle pmi con Enia e AI 4 Industry, il convegno di Confapi Cuneo

“L’intelligenza artificiale al servizio delle PMI”, è il titolo del workshop promosso da Confapi Cuneo per martedì 20 maggio presso la Sala dello Spazio Varco, via Pascal 5L a Cuneo. Un appuntamento dedicato a capire come l’AI stia cambiando il volto delle imprese, della società e della nostra stessa quotidianità. Alla tavola rotonda, aperta dal presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo, alcuni dei protagonisti del settore per un confronto di alto livello sull’AI e le prospettive di sviluppo di questo innovativo tra rischi e opportunità.

Ospiti dell’incontro: Valeria Lazzaroli, presidente ENIA, Ente nazionale per l’intelligenza artificiale, Alessandro De Florentiis, Head Strategic Partnership AI 4 Industry, Fondazione nazionale per l’intelligenza artificiale e luogo di ricerca applicata per l'automotive e l'aerospazio; Manlio D’agostino Panebianco, professore e membro del Comitato di Presidenza di ENIA e Giuseppe Menardi, ingegnere di Granda Engineering, società di progettazione di opere infrastrutturali.

A seguire verrà dato ampio spazio alle domande del pubblico.