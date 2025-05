A Passatore un fine settimana di mattoncini, supereroi e molto altro

Passatore invita a un appuntamento con i mattoncini più famosi al mondo, e non solo: nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 maggio, per l’edizione 2025 della festa di San Magno, la struttura delle opere parrocchiali ospiterà la prima edizione di “Passa Bricks”, un’ampia esposizione di realizzazioni (da macchinine a palazzi, da ambientazioni ispirate a Harry Potter a Star Wars e molto altro) in collaborazione con il gruppo di appassionati AlterLego Cuneo.

Le opere saranno in mostra sabato 17 dalle 14 alle 19 e domenica 18 dalle 10 alle 18, negli spazi delle opere parrocchiali. Inoltre, per la gioia di grandi e piccoli, ci saranno anche i supereroi in maschera, col gruppo di cosplayer The Squad; domenica si svolge anche un raduno del Vespa Club Cuneo 1951.

Tra le iniziative, poi, il sabato sera si tiene il concerto in chiesa con la nota e apprezzata “Camerata Corale La Grangia”, che regalerà una serata nel segno del canto popolare e delle tradizioni piemontesi. Si tratta di un coro che studia e ripropone le canzoni del territorio, da oltre 70 anni; al centro, la storica figura di Angelo Agazzani, esperto appassionato di musica e di tradizioni, che del gruppo fu fondatore, armonizzatore e direttore-cantore, oltre a svolgere l’ampio lavoro di ricerca e recupero di brani della tradizione popolare subalpina.

Per la festa di San Magno, domenica 18 maggio alle 9.30viene celebrata la Messa, seguita dalla processione e dalla benedizione dei mezzi agricoli; a seguire, il pranzo nell’area dell’ex sferisterio (prenotazioni, entro venerdì 16 maggio: tel. 339-2765291 e 392-0398512); nel pomeriggio, gara alle bocce.