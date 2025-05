L'8 e il 9 giugno: Sì vota per 5 referendum. Vuoi saperne di più?

“Uno dei motivi per i quali è nato il gruppo Un’altra Busca è possibile è di garantire ai cittadini informazioni su ciò che riguarda la vita della città di Busca. E non solo... - spiegano le donne del Comitato buschese - In vista dei 5 referendum abrogativi che si terranno domenica 8 e lunedì 9 giugno, dei quali finora si è parlato pochissimo e di cui molti cittadini non sanno nulla, abbiamo deciso di colmare questo vuoto informativo organizzando due incontri rivolti a chi vuole sapere che cosa cambierebbe se vincesse il Sì”. Il referendum sulla cittadinanza punta al dimezzamento del periodo di residenza, da 10 a 5 anni, richiesto agli stranieri per accedere alla cittadinanza italiana, gli altri quattro riguardano le tutele del lavoro.



I due appuntamenti (in orario preserale e serale per consentire la più ampia partecipazione) si terranno venerdì 16 maggio nello Spazio incontri di piazza Santa Maria, concesso gratuitamente dal Comune di Busca. Alle 18, per i referendum sul lavoro interviene a spiegare le ragioni del Sì Piertomaso Bergesio, segretario provinciale Cgil; per il referendum sulla cittadinanza parleranno due neocittadine italiane, Masseni Cisse (originaria della Costa d’Avorio) e Rokiatou Samake (originaria del Mali). Nell’incontro serale delle 21 le ragioni del sì ai referendum del lavoro saranno illustrate da Daniela Bedino, della segreteria Cgil Cuneo.



“Per offrire un’informazione equilibrata avevamo chiesto ad un esponente buschese della Lega di intervenire agli incontri del 16 maggio per illustrare le ragioni del No, ma ha declinato l’invito. - aggiungono le donne di Un’altra Busca è possibile - Chi vota no intende mantenere la situazione attuale. E chi sceglie di non recarsi alle urne, di fatto, contribuisce al mancato raggiungimento del quorum del 50% + 1 necessario perché il risultato del referendum sia valido. Abbiamo intitolato l’evento “Sì vota” non tanto per invitare a votare “sì”, ma per sollecitare cittadini e cittadine a informarsi e a partecipare consapevolmente al voto”.



Il gruppo aveva invitato la parlamentare Ouidad Bakkali, cittadina italiana di origini marocchine, a partecipare agli incontri. “Purtroppo il 16 sono impegnata in un’altra iniziativa programmata da tempo e non potrò essere dei vostri. - ha risposto la deputata Pd - Grazie per l’impegno prezioso in questa campagna referendaria complessa e osteggiata, ma che sta creando alleanze profonde che sono certa rimarranno anche dopo il 9 giugno”.



La partecipazione agli incontri è libera e aperta a tutti e a tutte.