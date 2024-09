Venerdì 4 ottobre la presentazione del Volley Savigliano

Un momento di festa per ribadire il legame profondo con Savigliano e i saviglianesi. Si svolgerà venerdì 4 ottobre a partire dalle ore 19 la presentazione ufficiale della prima squadra e dello staff tecnico del Volley Savigliano in vista della stagione sportiva 2024/25 che il team griffato Monge-Gerbaudo vivrà ancora in Serie A3 Credem Banca.

L’appuntamento è nella suggestiva cornice di Palazzo Taffini d’Acceglio, in via Sant’Andrea 53, che ormai da alcuni anni ospita questo momento inaugurale per la famiglia biancoblu e i suoi sostenitori.

Momento clou della serata sarà il disvelamento ufficiale delle nuove divise da gioco che celebreranno la quarta storica stagione consecutiva nella terza serie nazionale del Volley Savigliano.

Non mancheranno, poi, momenti dedicati al settore giovanile, agli sponsor e ai sostenitori, cuore pulsante della realtà saviglianese.

A seguire, come sempre, il beneaugurante rinfresco offerto dalla società. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.