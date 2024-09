Il Forte di Ceva riapre al pubblico tutte le domeniche di ottobre

Moltissime le persone che si sono avvicendate sui turni di visita guidata nel corso dell’apertura di domenica 15 settembre, in occasione della 63a Mostra del Fungo di Ceva, anche grazie alla possibilità di raggiungere il Forte con un suggestivo viaggio sul trenino in partenza dall’Area delle Famiglie presente in Mostra.

L’Amministrazione comunale, in accordo con la proprietaria del sito, ha quindi deciso di garantire l’apertura del Forte anche tutte le domeniche di ottobre, in collaborazione con Itur, società monregalese che ha gestito il servizio di accoglienza e di visite guidate del Forte di Ceva già nell’estate 2023.

“Siamo contenti – dice l’Assessore Luca Prato – di poter ripartire almeno per ottobre con le aperture e le visite al Forte, luogo che rappresenta una parte fondamentale della nostra storia e identità. Domenica 15 settembre abbiamo registrato il 30% di ingressi in più, in una sola giornata, rispetto al numero di visitatori che l’anno scorso sono entrati al Forte nell’intero weekend di apertura per la Mostra; merito sicuramente del trenino turistico, e della possibilità di raggiungere il sito partendo direttamente dalla fiera. Ci fa piacere che così tante persone vogliano scoprire il Forte, e stiamo già lavorando per garantire una stagione proficua per il 2025”.

Nel mese di ottobre le aperture si svolgeranno quindi tutte le domeniche (6, 13, 20 e 27), dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Sarà possibile pagare l’ingresso tramite il sito del Comune di Ceva, accedendo all'icona "Pagamenti online", oppure direttamente presso la biglietteria in loco. Il costo del biglietto è di 8 € con visita guidata e di 5 € per la visita libera.

Le visite guidate sono effettuate regolarmente ogni ora a partire dalle ore 10:00, ultima visita ore 17:00. La prenotazione è gradita ma non obbligatoria: potete contattare gli uffici di Mondovì di Itur - Monregaltour dal martedì al sabato, ore 9:30 - 12:30 e 15:00 - 18:00 ai numeri 0174/553069 e 389/2844372. Nelle domeniche di apertura del Forte è preferibile contattare direttamente il cellulare negli orari di visita.